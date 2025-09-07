Ο αρακάς με κοτόπουλο είναι ένα από τα πιο κλασικά ελληνικά φαγητά της κατσαρόλας, γεμάτο γεύση και θρεπτικά συστατικά. Ο συνδυασμός του τρυφερού κοτόπουλου με τον αρακά, τα καρότα και την πατάτα δημιουργεί ένα πιάτο χορταστικό αλλά ταυτόχρονα ελαφρύ. Η σάλτσα ντομάτας δένει υπέροχα με το άρωμα του άνηθου και του μαϊντανού, προσφέροντας φρεσκάδα και μεσογειακό χαρακτήρα. Μαγειρεύεται εύκολα, με λίγα απλά υλικά, και είναι ιδανικό για καθημερινό οικογενειακό τραπέζι. Σερβίρεται ζεστό, συνοδεύεται με ψωμί ή φέτα και αποτελεί μια υγιεινή επιλογή, πλούσια σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και βιταμίνες.

Υλικά

600 γρ. φιλέτο κοτόπουλο (στήθος ή μπούτι χωρίς κόκαλο), κομμένο σε κομμάτια

500 γρ. αρακάς (φρέσκος ή κατεψυγμένος)

2 καρότα σε ροδέλες

2 πατάτες σε κύβους (προαιρετικά)

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1/2 ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος

1/2 ματσάκι μαϊντανός ψιλοκομμένος

400 γρ. ντομάτα κονκασέ ή τριμμένη

4 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

1 κύβος λαχανικών (προαιρετικά)

1 ποτήρι ζεστό νερό ή ζωμός κοτόπουλου

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις το κοτόπουλο μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Το βγάζεις σε πιάτο. Στο ίδιο λάδι σοτάρεις το κρεμμύδι και τα φρέσκα κρεμμυδάκια μέχρι να γυαλίσουν. Προσθέτεις τα καρότα, τις πατάτες και τον αρακά, ανακατεύεις για 2-3 λεπτά. Ρίχνεις την τριμμένη ντομάτα, το νερό ή ζωμό και τον κύβο (αν βάλεις). Ξαναβάζεις το κοτόπουλο στην κατσαρόλα, αλατοπιπερώνεις και αφήνεις να σιγοβράσει σε μέτρια φωτιά για περίπου 35-40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το κοτόπουλο και τα λαχανικά. Λίγο πριν το κατεβάσεις, ρίχνεις τον άνηθο και τον μαϊντανό.

Σερβίρισμα

Σερβίρεται ζεστό με φρέσκο ψωμί ή ακόμα και με λίγο τυρί φέτα στο πλάι.