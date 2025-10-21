Πατέρας Αναστασίας Παπαγγελή: «Θα γράφουμε τα ονόματα των παιδιών μας κι ας πάμε φυλακή»

Οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη θα αφήσουν να σβήσει ο χρόνος τα ονόματα μόνο αν η Δικαιοσύνη κάνει αποδεκτά τα αιτήματά τους και συμπληρωθεί η ανάκριση με όσα θεωρούν ότι λείπουν, σημείωσε ο Ηλίας Παπαγγελής, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Ο πατέρας της Αναστασίας, που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, τόνισε ότι «πρέπει ο κόσμος να θυμάται, πρέπει ο κόσμος να βλέπει το άδικο που συμβαίνει». Συμπλήρωσε, δε, πως «αν προχωρήσει η [δικαστική] διαδικασία όπως προχωράει τώρα με ελλείψεις και με στόχευση η κυβέρνηση να τα κάνει όλα πλημμελήματα και πταίσματα σε μια εγκληματική τραγωδία 57 νέων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους άδικα, βεβαίως θα πηγαίνουμε και θα τα συντηρούμε και ας μας πάνε φυλακή».

Σχολιάζοντας τη νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη, ο κ. Παπαγγελής εκτίμησε ότι δεν υπήρχε λόγος για να τη φέρει η κυβέρνηση. «Σεβόμαστε και σέβεται όλος ο ελληνικός λαός το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», υπογράμμισε. Είπε πως εκεί που βρίσκεται το «περιβόλι διαμαρτυρίας» δεν είναι στον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά στην πλατεία Συντάγματος, στον τόπο δηλαδή που γίνονται όλες οι διαμαρτυρίες. Υποστήριξε ότι «η σημερινή εξουσία δεν θέλει να ακούσει τη διαμαρτυρία για τα Τέμπη, μια διαμαρτυρία απόλυτα δικαιολογημένη».



Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, εμφανίστηκε απαισιόδοξος, λέγοντας ότι η δίκη δεν αγγίζει ζητήματα όπως τα συμφέροντα που καθυστέρησαν τη σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση. «Η πρότασή μου είναι να μην πάμε καθόλου εμείς αν συνεχίσουνε έτσι», σημείωσε.