Πατέρας και γιος καταπλακώθηκαν σε παραλία της Βάρκιζας - «Έσκαβε να τον βγάλει από τα χώματα»

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Βάρκιζα, όταν πατέρας και γιος καταπλακώθηκαν από χώματα ενώ βρίσκονταν σε παραλία. Ο 48χρονος πατέρας έχασε τις αισθήσεις του, ενώ ο 12χρονος γιος του καλούσε σε βοήθεια.

Τουρίστας που βρισκόταν στο σημείο έσπευσε να βοηθήσει, με το παιδί να του ζητά να ειδοποιήσει τη μητέρα του, προτού και εκείνο χάσει τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΚΑΒ, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο τραυματίες, σκάβοντας κάτω από τα χώματα.



«Μόλις κάθισαν στα βότσαλα, ένας όγκος χώματος κατέρρευσε και τους καταπλάκωσε. Μπορεί να μη φαινόταν τόσο βαρύς, αλλά είχε πέτρες και ήταν τελικά πολύ μεγάλος», ανέφερε συγγενής της οικογένειας.

Σύμφωνα με την ίδια, το παιδί αναγκάστηκε να μιλήσει στα αγγλικά, ζητώντας βοήθεια από τουρίστα που βρισκόταν στην περιοχή, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι Αρχές. Ο πατέρας έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ είχε επίσης χτυπήματα στην ωμοπλάτη και το στέρνο.



Ο 12χρονος υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και πήρε εξιτήριο έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας στο Νοσοκομείο Παίδων. Ο πατέρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα.



«Την ώρα που έτρωγαν, έγινε η κατολίσθηση και τα χώματα έπεσαν πάνω τους. Φώναζαν για βοήθεια», δήλωσε ο άλλος γιος της οικογένειας. Από την πλευρά της, η μητέρα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε όταν ενημερώθηκε για τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού της.