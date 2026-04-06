Παύλος Μαρινάκης: «Κλεφτοπόλεμος» με φτηνά κόλπα από τον Αλέξη Τσίπρα

Η πολιτική αντιπαράθεση για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή πυροδότησε έναν νέο γύρο άγριας κόντρας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να σηκώνει το γάντι που πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας. Με μια ανακοίνωση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για «πολιτική θρασύτητα», υποστηρίζοντας ότι όσο ο Αλέξης Τσίπρας υποχωρεί στις δημοσκοπήσεις, τόσο ανεβάζει τον πήχη του λαϊκισμού.

Η άμυνα για το «ασυμβίβαστο»

Η κυβέρνηση επιχειρεί να αποσαφηνίσει τη διαφορά ανάμεσα στις παλαιότερες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη σημερινή του πρόταση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τον Αλέξη Τσίπρα ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις μέσω ενός επικοινωνιακού «κλεφτοπόλεμου», σημειώνοντας ότι η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού αφορά ένα «πλήρες ασυμβίβαστο» διαφορετικού τύπου δηλαδή από αυτό που έθεσε ως βάση συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έμεινε όμως μόνο στο θεσμικό κομμάτι, αλλά πέρασε σε μια συνολική επίθεση για τα πεπραγμένα της περιόδου 2015-2019:

Δικαιοσύνη: Υπενθύμισε τα «παρα-υπουργεία» Δικαιοσύνης και τους καταδικασμένους υπουργούς της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ.

Οικονομία: Κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι φόρτωσε τη χώρα με 100 δισεκατομμύρια ευρώ και επέβαλε 30 νέους φόρους, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόσφατη κυνική ομολογία του για το κλείσιμο των τραπεζών το 2015.

«Φτηνά κόλπα αντί για λύσεις»

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, η κοινωνία δεν χρειάζεται πολιτικούς που πορεύονται με «φτηνά κόλπα και ξεπερασμένα συνθήματα», αλλά λύσεις στις χρόνιες παθογένειες του κράτους. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του ψηφιακού κράτους και την ταχεία απονομή των συντάξεων, αφήνοντας πίσω την τακτική των καταλήψεων που όπως είπε χαρακτηρίζει ακόμα τον Αλέξη Τσίπρα.