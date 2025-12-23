Παύλος Σταματόπουλος: «Βούλωσαν όλες οι αρτηρίες και έκανα χειρουργείο... η θρόμβωση είχε προχωρήσει»

Μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του εξομολογήθηκε ο Παύλος Σταματόπουλος στην συνέντευξη που έδωσε στην διαδικτυακή εκπομπή Nansou Tv. Μια περιπέτεια, που παραλίγο να του στοιχίσει την ίδια του την ζωή.

«Γυρίζω από τη Μαδρίτη και ο πόνος στο πόδι γίνεται πιο έντονος και πάλι δεν είχα κάποιο σημάδι. Μου λέει ο φίλος μου ο γιατρός “έλα την άλλη μέρα να το δούμε”. Την επόμενη μέρα που είχα κάποιες δουλειές, πάω τον πατέρα μου στον γιατρό και το πόδι μου είχε γίνει πενταπλάσιο, δεν μου έκανε κανένα παντελόνι, πήγα με φόρμες. Δεν μπορούσα να περπατήσω στα δύο μέτρα. Εγώ πίστευα ότι ήταν θλάση και έχει μαζέψει το αίμα εκεί.

Γυρίζοντας στο σπίτι είπα στον γιατρό: «Έχω κουραστεί πολύ, δεν μπορώ να έρθω στο ιατρείο» και μου λέει: «Έλα όπως είσαι». Με το που βλέπει το πρήξιμο κοκκινίζει. Μου λέει, «είναι βουλωμένες όλες οι αρτηρίες, από τα νύχια σου, μέχρι τον αφαλό σου και μπαίνεις τώρα νοσοκομείο».

Μπαίνω στο νοσοκομείο, την ίδια μέρα κάνω χειρουργείο γιατί είχε προχωρήσει η θρόμβωση πολύ ψηλά, ήθελαν να περάσουν κάτι σαν… ομπρέλα στην κεντρική αρτηρία. Δυο μέρες μετά οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν θέμα ωρών. Αν το είχα αφήσει, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να μην ξυπνούσα» εξομολογήθηκε ο παρουσιαστής.