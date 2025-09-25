Πειραματικό φάρμακο αντί-Ozempic υπόσχεται μόνιμη απώλεια βάρους «προγραμματίζοντας» τον μεταβολισμό

Ένα νέο πειραματικό φάρμακο υπόσχεται να θεραπεύσει οριστικά την παχυσαρκία επεμβαίνοντας απευθείας στον μηχανισμό με τον οποίο τα κύτταρα διαχειρίζονται την ενέργεια. Όπως γράφεται στο newwatlas.com, το εν λόγω φάρμακο με κωδική ονομασία RES-010, δεν βασίζεται στη μείωση της όρεξης, όπως τα γνωστά σκευάσματα τύπου Ozempic, αλλά στον ίδιο τον μεταβολισμό. Οι υπάρχουσες θεραπείες με το Ozempic, το Trulicity και το Wegovy, βοηθούν τους ασθενείς να αδυνατίσουν, όμως, πέρα από τις παρενέργειες, μόλις σταματήσει η χρήση τους, το σώμα επαναπροσλαμβάνει το χαμένο βάρος. Αυτό οφείλεται στο ότι τα φάρμακα αυτά επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου και δημιουργούν προσωρινά αίσθημα κορεσμού, χωρίς να αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της παχυσαρκίας.

Δράση στη ρίζα του προβλήματος

Η εταιρεία βιοτεχνολογίας Resalis Therapeutics από το Τορίνο της Ιταλίας παρουσίασε τις πρώτες μελέτες στη ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη του Διαβήτη στη Βιέννη. Το νέο μόριο είναι ένα anti-sense ολιγονουκλεοτίδιο (μικρό μόριο RNA) το οποίο μπλοκάρει τη δράση του μορίου RNA miR-22. Ο συγκεκριμένος παράγοντας επηρεάζει κρίσιμες διεργασίες που σχετίζονται με την αποθήκευση και καύση λίπους, την παραγωγή των μιτοχονδρίων και την αναδόμηση του λιπώδους ιστού. Σε πειράματα με ποντίκια που λάμβαναν εβδομαδιαία δόση για πέντε μήνες, η απώλεια βάρους ήταν κατά 12% μεγαλύτερη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι τα ζώα κατανάλωναν τις ίδιες θερμίδες με εκείνα που δεν έπαιρναν θεραπεία. Αυτό δείχνει πως το RES-010 δεν λειτουργεί απλώς καταστέλλοντας την όρεξη, αλλά τροποποιεί τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα αξιοποιούν την ενέργεια και το λίπος. Οι επικεφαλής της μελέτης εξηγούν ότι το φάρμακο αυξάνει την παραγωγή και τη λειτουργικότητα των μιτοχονδρίων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη μετατροπή του λευκού λίπους – που αποθηκεύει ενέργεια – σε καφέ λίπος, το οποίο καίει θερμίδες. Αυτή η μεταβολική αλλαγή μειώνει σημαντικά την πιθανότητα ανάκτησης βάρους.

Δεν επηρεάζει άλλους ιστούς

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της θεραπείας είναι ότι δρα αποκλειστικά στα λιποκύτταρα, χωρίς να επηρεάζει τη μυϊκή ή την οστική μάζα. Αντίθετα, οι αγωνιστές GLP-1 έχουν συνδεθεί με απώλειες μυών, γεγονός που μπορεί να αποδυναμώσει τον οργανισμό και να επηρεάσει αρνητικά τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Σε δοκιμές με πρωτεύοντα θηλαστικά, η χορήγηση του RES-010 οδήγησε σε απώλεια 15% της λιπώδους μάζας, ενώ η άλιπη μάζα μειώθηκε μόλις κατά 1%. Στον αντίποδα, ζώα που έλαβαν μόνο σεμαγλουτίδη (τη δραστική ουσία του Ozempic) έχασαν μεν παρόμοιο ποσοστό λίπους, αλλά μαζί με αυτό και το 8% της μυϊκής τους μάζας.

Επιπλέον, η συνδυαστική χρήση των δύο θεραπειών φαίνεται να προσφέρει ακόμη πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Όταν τα ζώα σταμάτησαν να λαμβάνουν σεμαγλουτίδη, το βάρος τους επανήλθε σταδιακά. Ωστόσο, σε εκείνα που είχαν λάβει συνδυασμό σεμαγλουτίδης και RES-010, η απώλεια βάρους παρέμεινε μόνιμη, ακόμη και μετά τη διακοπή και των δύο φαρμάκων.

Η πρώτη φάση των κλινικών δοκιμών στον άνθρωπο βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ολλανδία και τα αποτελέσματα αναμένονται στις αρχές του 2026. Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν, το RES-010 θα μπορούσε να φέρει πραγματική επανάσταση στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, δίνοντας οριστική λύση σε εκατομμύρια ανθρώπους που μέχρι σήμερα βλέπουν τα κιλά να επιστρέφουν μόλις σταματούν τη θεραπεία.