«Πείτε μας τιμές ακτοπλοϊκών εισιτηρίων»: Το ΠΑΣΟΚ φτιάχνει Παρατηρητήριο και απευθύνει κάλεσμα
Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά τη συμμετοχή των πολιτών, επισημαίνοντας «δώστε μας τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε μαζί πολιτική με διαφάνεια και αποτέλεσμα».
Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τις τιμές και τα βασικά χαρακτηριστικά των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Χίο.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «από τη Δευτέρα το πρωί το ΠΑΣΟΚ, μέσα από την ψηφιακή του πλατφόρμα, θα ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις».
Η πλατφόρμα θα τροφοδοτείται απευθείας από τα δεδομένα που θα αποστέλλουν οι πολίτες από κάθε γωνιά της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, αξιοποιώντας την ψηφιακή υποδομή που διαθέτει το κόμμα τα τελευταία πέντε χρόνια.
«Αφιερώστε μας 3 λεπτά - να σχεδιάσουμε μαζί το Παρατηρητήριο Τιμών της Ακτοπλοΐας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τίτλο «Πόσο κοστίζει η ακτοπλοϊα;».
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την ακτοπλοΐα
Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο παρεμβάσεων για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, το οποίο προβλέπει:
- Την αναδιοργάνωση του δικτύου των ακτοπλοϊκών συνδέσεων.
- Την ενίσχυση των εποπτικών μηχανισμών για τον ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς.
- Τη χρηματοδότηση της πράσινης ανανέωσης του στόλου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τους πολίτες.
- Τη λειτουργία ενός θεσμικού και μόνιμου μηχανισμού προστασίας του επιβάτη.