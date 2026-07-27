«Πείτε μας τιμές ακτοπλοϊκών εισιτηρίων»: Το ΠΑΣΟΚ φτιάχνει Παρατηρητήριο και απευθύνει κάλεσμα

Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τις τιμές και τα βασικά χαρακτηριστικά των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Χίο.



Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «από τη Δευτέρα το πρωί το ΠΑΣΟΚ, μέσα από την ψηφιακή του πλατφόρμα, θα ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις».



Η πλατφόρμα θα τροφοδοτείται απευθείας από τα δεδομένα που θα αποστέλλουν οι πολίτες από κάθε γωνιά της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, αξιοποιώντας την ψηφιακή υποδομή που διαθέτει το κόμμα τα τελευταία πέντε χρόνια.

«Αφιερώστε μας 3 λεπτά - να σχεδιάσουμε μαζί το Παρατηρητήριο Τιμών της Ακτοπλοΐας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τίτλο «Πόσο κοστίζει η ακτοπλοϊα;».

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την ακτοπλοΐα

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο παρεμβάσεων για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, το οποίο προβλέπει: