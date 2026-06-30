Κικίλιας: «Δίνουμε μάχη να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια - Το πλοίο δεν είναι πολυτέλεια»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του υπουργείου για την ακτοπλοΐα, τις τιμές των εισιτηρίων, τις λιμενικές υποδομές και την πολιτική επικαιρότητα, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ERTNEWS.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα του υπουργείου είναι η ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές, σημειώνοντας πως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 1.300 τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι σε ακτοπλοϊκά πλοία, τουριστικά σκάφη, ημερόπλοια, πορθμεία και ferry boats.

«Η ασφάλεια είναι πρώτη προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα, στόχος μας είναι να λειτουργεί η ακτοπλοΐα με κανόνες, ηρεμία και σεβασμό στους ανθρώπους της θάλασσας, στους νησιώτες, στους Έλληνες ταξιδιώτες και στους επισκέπτες της χώρας», ανέφερε.

«Το πλοίο δεν είναι πολυτέλεια για την ελληνική οικογένεια»

Αναφερόμενος στο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν αυξήσεις, παρά τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

«Το να πάει μια οικογένεια μία εβδομάδα σε ένα νησί, στο νησί του παππού ή της γιαγιάς ή όπου θέλει, δεν είναι πολυτέλεια για τους Έλληνες. Είναι ανάγκη. Το πλοίο και η ακτοπλοΐα είναι λαϊκό μέσο, γιατί είναι μαζικό», δήλωσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής η προσπάθεια έχει αποδώσει, επισημαίνοντας πως ανακοινώθηκαν εκπτώσεις από 24% έως 42% στα ταχύπλοα για οικογένειες και παρέες τριών ατόμων, με εισιτήρια μετ' επιστροφής στην οικονομική θέση.

«Το γεγονός ότι φτάσαμε στο τέλος Ιουνίου, με τον Ιούλιο μπροστά μας, να ανακοινώνονται εκπτώσεις 24% έως 42%, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Δείχνει ότι ο ανταγωνισμός δουλεύει προς όφελος του πολίτη», είπε.

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε το Μεταφορικό Ισοδύναμο βασικό εργαλείο στήριξης των νησιωτών, επισημαίνοντας ότι καλύπτει μέρος του κόστους μετακίνησης από και προς τα νησιά.

Όπως ανέφερε, οι διαγωνισμοί για τις άγονες γραμμές πραγματοποιούνται πλέον με τετραετή ορίζοντα, ενώ η χρηματοδότηση αυξήθηκε από 150 εκατ. ευρώ σε 168 εκατ. ευρώ ετησίως για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενισχύοντας την προβλεψιμότητα για νησιώτες, επιχειρήσεις και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι λιμενικές υποδομές και το λιμάνι της Ελευσίνας

Ο υπουργός επισήμανε ότι πολλά λιμάνια της χώρας έχουν κατασκευαστεί πριν από δεκαετίες και πλέον καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

Όπως είπε, το 2025 καταγράφηκαν περισσότερες από 60 ημέρες με νοτιάδες, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τις λιμενικές υποδομές και την ακτογραμμή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας, σημειώνοντας ότι, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και έλεγχοι. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη της Δυτικής Αττικής, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας την αξία των περιουσιών στην περιοχή.

«Η Ελλάδα πρέπει να συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις για τη ναυτιλία»

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πολιτική απανθρακοποίησης, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την πράσινη μετάβαση, αλλά με ρεαλιστικούς όρους.

«Η Ελλάδα είναι το 61% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και το 20% της παγκόσμιας. Αποφάσεις στην Ευρώπη ή στον ΙΜΟ δεν μπορεί να παίρνονται χωρίς εμάς. Θα είμαστε συνδιαμορφωτές των αποφάσεων, προς όφελος των συμπολιτών μας και της βαριάς μας βιομηχανίας, που είναι η ναυτιλία», ανέφερε.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι ένα μη ρεαλιστικό κόστος συμμόρφωσης θα επιβάρυνε τελικά την πραγματική οικονομία, αυξάνοντας το κόστος της ενέργειας, των μεταφορών και των προϊόντων.

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο υπουργός υποστήριξε ότι βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης δεν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά τα προβλήματα της κοινωνίας.

«Αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα δημιουργηθεί, αλλά τα προβλήματα της κοινωνίας. Αν συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, βρούμε λύσεις και σταθούμε δίπλα στον κόσμο, αυτό θα μας το πιστώσει η κοινωνία», είπε.

Αναφερόμενος στην εσωστρέφεια στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε ότι δεν πιστεύει σε αυτήν, τονίζοντας πως το ενδιαφέρον πρέπει να παραμένει στραμμένο στα προβλήματα των πολιτών.

Τέλος, σε ερώτηση για ζητήματα διαφάνειας, ήταν κατηγορηματικός, λέγοντας πως «κανέναν δεν καλύπτουμε, ούτε πρόκειται να καλύψουμε», υπογραμμίζοντας ότι όπου υπάρχουν παρανομίες, η Δικαιοσύνη πρέπει να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο της.