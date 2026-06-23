Kικίλιας: «Δεν αυξήθηκαν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δύο συνεχόμενα καλοκαίρια»

Στην προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατήσει τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρά τις διεθνείς ενεργειακές και γεωπολιτικές αναταράξεις, αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, υποστηρίζοντας ότι για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι αποφεύχθηκαν αυξήσεις που θεωρούνταν δεδομένες από την αγορά.

Όπως τόνισε μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο Action24, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Ναυτιλίας δεν σημειώθηκαν αυξήσεις στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι τα προηγούμενα χρόνια είχαν καταγραφεί σημαντικές ανατιμήσεις που συνολικά έφτασαν το 48%. «Όλοι θεωρούσαν βέβαιο ότι φέτος θα υπάρξουν νέες αυξήσεις. Δώσαμε μεγάλη μάχη ώστε να μην συμβεί αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε παρεμβάσεις όπως η μείωση των λιμενικών τελών και η αξιοποίηση πόρων από το Πράσινο Ταμείο, προκειμένου να απορροφηθούν οι πιέσεις στο κόστος λειτουργίας των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η πολιτική αυτή έχει έντονο κοινωνικό πρόσημο, καθώς αφορά χιλιάδες οικογένειες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά. «Δεν θεωρώ πολυτέλεια για έναν δάσκαλο, έναν εργαζόμενο, έναν μηχανικό ή έναν μεροκαματιάρη να μπορέσει να πάει λίγες ημέρες διακοπές με τα παιδιά του. Το θεωρώ ανάγκη και υποχρέωση της Πολιτείας να στηρίζει αυτή τη δυνατότητα», ανέφερε.



Απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τη στήριξη της ακτοπλοΐας, ο Βασίλης Κικίλιας υποστήριξε ότι στόχος είναι να μπορούν όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στα νησιά και όχι μόνο όσοι διαθέτουν υψηλά εισοδήματα. «Αν κάποιοι πιστεύουν ότι μόνο οι ελίτ έχουν δικαίωμα να ταξιδεύουν στα ελληνικά νησιά, είναι γελασμένοι. Η δική μας πολιτική είναι να στηρίζουμε τους πολλούς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η νησιωτικότητα αποτελεί συνταγματική και ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας.

Ο υπουργός απέδωσε τις πιέσεις στην οικονομία και στις μεταφορές στις διεθνείς κρίσεις και στους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι οι διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων επηρεάζουν συνολικά την οικονομική δραστηριότητα, από τις μεταφορές μέχρι το λιανεμπόριο και τα βασικά αγαθά.



Παράλληλα, έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε ζητήματα ασφάλειας των πλοίων, τονίζοντας ότι το υπουργείο έχει πραγματοποιήσει περίπου 1.600 έκτακτους ελέγχους σε ακτοπλοϊκά, τουριστικά πλοία, πορθμεία και ημερόπλοια.



«Στην ασφάλεια δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Αν χρειαστεί να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια λόγω ελέγχων, θα ζητήσουμε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό, αλλά εκπτώσεις στην ασφάλεια δεν πρόκειται να γίνουν», ξεκαθάρισε.

Όσον αφορά τις καταγγελίες για ενδεχόμενες αυξήσεις τιμών ή αθέμιτες πρακτικές, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι αρμόδια για τον έλεγχο της αγοράς είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα το υπουργείο και οι λιμενικές αρχές πραγματοποιούν ελέγχους όταν υπάρχουν σχετικές αναφορές.



Κλείνοντας, εξήρε το έργο του Λιμενικού Σώματος, επισημαίνοντας ότι τα στελέχη του δίνουν καθημερινά μάχες για την ασφάλεια στη θάλασσα, τη διαχείριση του μεταναστευτικού και την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας.