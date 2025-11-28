Πέντε συμβουλές για να προσθέσετε δέκα χρόνια ζωής στο προσδόκιμό σας - Τι λέει ειδικός

Ένας διάσημος επαγγελματίας της υγείας και της ευεξίας, με την ευκαιρία των 55ων γενεθλίων του, ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα μία ανάρτηση με 55 συμβουλές υγείας τονίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτή τη στιγμή είναι «πιο fit, πιο έξυπνος και πιο ευτυχισμένος» παρά ποτέ στη ζωή του.

Πρόκειται για τον Kevin Dahlstrom, ιδρυτή του Bolt. Health, μίας διαδικτυακής κλινικής για θεραπεία αντικατάστασης τεστοστερόνης στο Κολοράντο των ΗΠΑ, και την ανάρτηση του παρακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ διαμοίρασαν στο διαδίκτυο ακόμα και σπουδαίοι αθλητές.

Στην ανάρτηση, ο Kevin Dahlstrom τονίζει ότι η καλή υγεία και η μακροζωία δεν είναι μία μυστική φόρμουλα ούτε το να έχει κανείς τέλειο DNA, αλλά «αποτελείται από ένα εκατομμύρια μικρές επιλογές σε βάθος δεκαετιών».

«Τα γενέθλια (ειδικά μετά την ηλικία των 50 ετών) είναι μία καλή ευκαιρία για να σκεφτεί κανείς τη ζωή του» εξήγησε παραθέτοντας τις συμβουλές του, από τις οποίες σταχυολογούμε τις πέντε σημαντικότερες.

1. Να περπατάτε 5.000 βήματα την ημέρα

Ο ίδιος ο Kevin Dahlstrom περπατάει περισσότερα από 15 μίλια την εβδομάδα, δηλαδή περίπου 2,5 μίλια την ημέρα. Αν κάνετε τη διαίρεση, είναι περίπου 5.000 βήματα την ημέρα – το μισό από τα 10.000 βήματα που προτείνουν πολλοί ειδικοί και ξεκίνησε από μία διαφημιστική καμπάνια στην Ιαπωνία. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι έρευνες σχετίζουν το περπάτημα με το να γερνάει κανείς καλά. Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Οκτώβριο έδειξε ότι όποιος περπατάει 15 λεπτά την ημέρα με ταχύ ρυθμό κινδυνεύει κατά 20% λιγότερο να πεθάνει πρόωρα.

2. Πάρτε στα σοβαρά την άσκηση και την κινητικότητα

Παρότι οι προτάσεις του Kevin Dahlstrom για την κινητικότητα και την άσκηση μπορεί να είναι «δύσκολες» για κάποιους, η δραστηριότητα είναι κρίσιμης σημασίας παράγοντας για να γεράσει κανείς καλά. Μία μελέτη που έγινε το 2022 σε 99.713 ανθρώπους ηλικίας από 55 έως 74 ετών έδειξε ότι αυτοί που έκαναν τακτικά αεροβική άσκηση και ενδυνάμωση είχαν 41% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από οποιοδήποτε αιτία μέσα στην επόμενη δεκαετία.

3. Βρείτε το στόχο σας στη ζωή

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η μακροζωία συνδέεται άμεσα με την αίσθηση του στόχου που έχει κανείς στη ζωή του, την αίσθηση ότι η ζωή του έχει ένα νόημα. Μάλιστα, σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι η συνθήκη αυτή μειώνει το κίνδυνο για άνοια και αυξάνει την ανθεκτικότητα στο Αλτσχάιμερ.

4. Οκτώ ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ

Ο επαρκής ύπνος είναι κρίσιμος για την υγεία όλων. Όσον αφορά τους ενήλικες, το χρονικό διάστημα ποικίλει από τις επτά έως τις εννιά ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Αν κοιμάστε λιγότερο, αυτό έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία σας σε βάθος χρόνου. Πολλές μελέτες έχουν κατά καιρούς δείξει ότι άνθρωποι που κοιμούνται πέντε ώρες ή λιγότερο κάθε βράδυ στην ηλικία των 50 ετών έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιακά προβλήματα ή καρκίνο.

5. Σταματήστε την κατανάλωση αλκοόλ



Η τακτική κατανάλωση αλκοόλ αποδεδειγμένα αυξάνει τον κίνδυνο για χρόνιες παθήσεις και επηρεάζει σχεδόν όλα τα όργανα του σώματος. Οι ειδικοί όλο και περισσότερο συμφωνούν ότι δεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ.