Ιαπωνικό περπάτημα: Η νέα fitness τάση για να κάψεις λίπος χωρίς να μετράς βήματα

Μια νέα τάση (αερόβιας) γυμναστικής, που γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής μέσω του διαδικτύου και των social media, μέρα με τη μέρα κερδίζει όλο και περισσότερους «πιστούς» σε όλο τον κόσμο.

Το αποκαλούμενο «ιαπωνικό περπάτημα» θεωρείται μια πολύ καλή προπόνηση (με τα πόδια) η οποία θα μπορούσε να μειώσει την αρτηριακή σας πίεση και να αυξήσει την καύση του λίπους στο σώμα.

Ο όρος δεν αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο παραδοσιακό ιαπωνικό στυλ γυμναστικής, αλλά πιο πολύ σε ένα είδος περπατήματος-ασκήσεων που προωθούνται από Ιάπωνες ειδικούς για απώλεια βάρους, βελτίωση της στάσης του κορμού και της υγείας.

Σύμφωνα με αναφορές ειδικών, το «κομβικό» στοιχείο στο «ιαπωνικό περπάτημα» είναι ότι ο αθλούμενος βασίζει την προπόνησή του στον ρυθμό και όχι στα βήματα της διαδρομής που κάνει.

Πώς γίνεται:

Ρυθμίστε ένα χρονόμετρο για τρία λεπτά στο ρολόι και περπατήστε με όσο πιο γρήγορο ρυθμό μπορείτε (στο στυλ του βάδην), χωρίς όμως να τρέχετε.

Στη συνέχεια, χαμηλώστε τον ρυθμό για το ίδιο διάστημα (τρία λεπτά), αναπνέοντας βαθιά και αφήνοντας το σώμα να «ξεκουραστεί».

Συνεχίστε την εναλλαγή μεταξύ αυτών των δύο «μοτίβων» για 30 λεπτά.

Για καλύτερο αποτέλεσμα, επαναλάβετε τέσσερις έως πέντε φορές την εβδομάδα.

Κάνοντας αναζήτηση στο διαδίκτυο, ανακαλύπτει κανείς πως οι Ιάπωνες έχουν κι άλλες «εκδοχές» του «ιαπωνικού περπατήματος». Η μέθοδος του Dr. Fukutsudzi, ενός Ιάπωνα φυσιοθεραπευτή που έγινε γνωστός για μια στατική άσκηση με ρολό πετσέτας (για την ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης), δεν περιλαμβάνει κίνηση αλλά ασκήσεις του σώματος που, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να βοηθήσει στο αδυνάτισμα και τη βελτίωση της στάσης. Επίσης υπάρχει και η τεχνική περπατήματος του Kenichi Ito, που αποτελεί μια πιο χιουμοριστική προσέγγιση της εν λόγω άσκησης.





Πάντως, το βέβαιο είναι ότι η Ιαπωνία προωθεί έντονα το γρήγορο βάδισμα (power walking) ως μέσο βελτίωσης υγείας. Το περπάτημα γίνεται με σωστή στάση σώματος, ενεργοποίηση κοιλιακών και σωστή αναπνοή. Συχνά περιλαμβάνει ελεγχόμενη αναπνοή, σφιξίματα στον κορμό και ρυθμική κίνηση χεριών.

Πού ωφελεί

Το «ιαπωνικό περπάτημα», όπως προβάλλεται στα βίντεο ή προγράμματα άσκησης, συνήθως έχει τα εξής οφέλη:

Βελτίωση της στάσης σώματος.

Ενεργοποίηση του μεταβολισμού.

Ενδυνάμωση κορμού.

Καύση λίπους.

Μείωση πόνου στη μέση ή την πλάτη (σε κάποιες περιπτώσεις)

Πολλοί εκτιμούν ότι το «ιαπωνικό περπάτημα» είναι περισσότερο ένα marketing όνομα το οποίο προωθεί ένα νέο trend στη γυμναστική με σύντομες, στοχευμένες ασκήσεις βασισμένες σε περπάτημα, που συνδυάζει αναπνοή και σωστή στάση του σώματος.

Προφανώς, δεν είναι κάποια μαγική τεχνική αλλά είναι ένας απλός, προσιτός και αποτελεσματικός τρόπος να γυμναστεί κανείς συνειδητά και να βελτιώσει την υγεία του.