BeActive: Γιορτάζοντας τα δέκα χρόνια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού

Φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από την έναρξη της εκστρατείας που έχει «κινητοποιήσει» την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 2025 ξεκίνησε επίσημα στις 23 Σεπτεμβρίου στην Κοπεγχάγη, με μια εκδήλωση που συνδύαζε αθλητισμό, εορτασμούς και ανάπτυξη συνεργασιών, και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου.



Είστε τακτικός αθλητής ή απλώς περπατάτε τα σαββατοκύριακα; Ψάχνετε για μια νέα αρχή; Όποια και αν είναι η κατάστασή σας, αυτή είναι μια... πρόσκληση να υιοθετήσετε έναν ενεργό τρόπο ζωής.



Από το 2015, η Εβδομάδα Αθλητισμού έχει βοηθήσει εκατομμύρια Ευρωπαίους να ανακαλύψουν τα σωματικά, πνευματικά και κοινωνικά οφέλη του αθλητισμού και της σωματικής δραστηριότητας.



Εξάλλου, ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, φέρνει κοντά τις κοινότητες, βελτιώνει την υγεία μας ενώ προσθέτει δισεκατομμύρια σε έσοδα στην οικονομία.

Φέτος, στο κλείσιμο 10 χρόνων από την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, η εκστρατεία θα επικεντρωθεί στα εξής:

γιορτάζοντας μια δεκαετία επιρροής

ενθαρρύνοντας υγιέστερες ψηφιακές συνήθειες, προτρέποντας τους ανθρώπους να ανταλλάξουν μέρος του χρόνου που περνούν μπροστά στην οθόνη με αθλητισμό

εμπνέοντας όλους να #BeActive

Όπως είναι φυσικό, και φέτος έχουν γίνει και έχουν προγραμματιστεί δεκάδες δράσεις και εκδηλώσεις σχετικές με την Εβδομάδα Αθλητισμού σε όλη την επικράτεια. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθηλτισμού.