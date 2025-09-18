Περιπλέκεται το μυστήριο με την οικιακή βοηθό στη Γλυφάδα: «Μήπως είναι ερωτευμένος; Με θέλει;»

Την άκρη του νήματος προσπαθούν να βρουν οι αστυνομικοί στην υπόθεση της Γλυφάδας, με έναν 43χρονο να καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα κλοπής από οικιακή βοηθό που βρήκε μέσω αγγελίας στο Facebook. Όπως είπε, η γυναίκα του έριξε υπνωτική ουσία στο κρασί του με σκοπό να τον ναρκώσει και στη συνέχεια αφαίρεσε από την κατοικία του τρία κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 600 ευρώ, ενώ εκείνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και νοσηλεύτηκε.

Η αστυνομία εντόπισε τη γυναίκα, η οποία ισχυρίστηκε πως δεν γνωρίζει τον 43χρονο.

Τον απειλεί με μήνυση

«Γιατί λέει ψέματα; Θέλω να κάνω εγώ μήνυση σε αυτόν. Να πάει να κάνει μήνυση αν θέλει, αν είναι έτσι», είπε η γυναίκα και στην ερώτηση εάν έχει κάτι μαζί της, είπε: «Όχι. Πού να ξέρω; Μήπως είναι ερωτευμένος; Μήπως με θέλει; Πού να ξέρω;»



«Το αφεντικό μου έχει συνεργείο και από εκεί, όταν δεν έχουμε δουλειά με το αφεντικό πηγαίνω και μόνη. Τζάμια, παράθυρα, παντζούρια, όλα ξέρω, σίδερο» δήλωσε.

«Δεν δηλητηριάστηκα από μόνος μου»

Ο 43χρονος μίλησε στο MEGA και σημείωσε: «Δεν δηλητηριάστηκα από μόνος μου. Είναι κοινωνικές ομάδες στο Facebook που συμμετέχουν κάποιες που είναι καθαρίστριες και λένε “εγώ είμαι καθαρίστρια, θέλω μεροκάματο”, είναι χιλιάδες άτομα. Κι άλλες φορές έχω πάρει».

Και πρόσθεσε: «Καθάριζε για 2 ώρες την Παρασκευή και όπως είμαι μόνος μου, πήγα να φτιάξω το φαγητό μου να φάω για το βράδυ κι όπως γύρισα την πλάτη είχα ανοίξει μία ρετσίνα γιατί έπαιζε η Εθνική Μπάσκετ και ήθελα να χαλαρώσω. Κι όπως γύρισα την πλάτη σε μία στιγμή να μαγειρέψω να κάνω κάτι προετοιμασίες στην κουζίνα, μου ρίχνει μέσα εκεί και αυτό παίρνει λίγη ώρα για να ζαλιστείς, δεν ζαλίζεσαι αμέσως. Ήμουν σε λήθαργο, πήγα και ξάπλωσα γιατί δεν άντεχα.



Πήγα και ξάπλωσα και μετά αυτή άρχισε να ξαφρίζει τα πάντα. Ξύπνησα μετά από 40 λεπτά. Είχε φύγει. Λείπανε λεφτά, κινητό, ένα σωρό».

