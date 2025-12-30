Περιστέρι: Ρεκόρ με τη βασιλόπιτα-γίγας των 10 τόνων στο κέντρο της πόλης - Εικόνες, βίντεο

Για μία ακόμη χρονιά, ο Δήμος Περιστερίου έκοψε τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας στο κέντρο της πόλης, μετατρέποντας την Πλατεία Δημαρχείου σε σημείο γιορτής, συμμετοχής και αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά. Χιλιάδες κάτοικοι κατέκλυσαν την πλατεία, σε μια εκδήλωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος πολιτών.

Η φετινή βασιλόπιτα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς διανεμήθηκαν περίπου 80.000 κομμάτια, με συνολικό βάρος που άγγιξε τους 10 τόνους, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα της ως τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα που έχει παρασκευαστεί ποτέ στη χώρα.

Η μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας και το 2025

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου, δημιούργησαν και φέτος τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας, στο πλαίσιο της πρωτοχρονιάτικης γιορτής της πόλης.

Η βασιλόπιτα του 2025:

Ξεπέρασε τα 100 μέτρα μήκος,

Ζύγιζε 10 τόνους,

Διανεμήθηκαν 80.000 κομμάτια,

Περιλάμβανε πολλά φλουριά, που αντιστοιχούσαν σε δώρα για τους τυχερούς.

Ένα εργαστήρι γιορτής στο κέντρο της πόλης

Τη δημιουργία της βασιλόπιτας ανέλαβαν δεκάδες βιοτεχνικά αρτοποιεία, οι γνωστοί «Φούρνοι της Γειτονιάς», με τη συμμετοχή έμπειρων αρτοποιών που μετέτρεψαν τον πεζόδρομο σε ένα ζωντανό εργαστήρι συνεργασίας και δημιουργίας. Στην παρασκευή και τη διανομή συμμετέχαν ενεργά και οι εθελοντές της ΑΜΚΕ «ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΤΟΣ» (ΕΛΑΡΤ), συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Τα εντυπωσιακά υλικά της βασιλόπιτας

Για τη δημιουργία της μεγαλύτερης βασιλόπιτας χρησιμοποιήθηκαν: