Περού: Φυλάκιση 17 ετών σε τρεις αστυνομικούς για βασανιστήρια και βιασμό διεμφυλικής ακτιβίστριας

Χρειάστηκε να περάσουν 17 χρόνια για να δικαιωθεί η διεμφυλική ακτιβίστρια από το Περού Azul Rojas, η οποία το 2008 είχε καταγγείλει τρεις αστυνομικούς για βασανιστήρια και βιασμό.



Η Εισαγγελία επέβαλε ποινή φυλάκισης 17 ετών στους τρεις αστυνομικούς, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για βασανιστήρια και σεξουαλική επίθεση εναντίον της Azul Rojas, η οποία υπέφερε στα χέρια τους. Τα γεγονότα έλαβαν χώρα το 2008 στην πόλη Τρουχίγιο, στην περιφέρεια Λα Λιμπερτάδ και θεωρήθηκαν από την Εισαγγελία σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αναφέρει η εφημερίδα του Περού La Republica.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι αστυνομικοί προέβησαν σε αυθαίρετη σύλληψη, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση και σεξουαλική επίθεση κατά του θύματος ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη νομική διαδικασία, οι πράξεις βίας διαπράχθηκαν ως μορφή τιμωρίας επειδή το θύμα δεν παρείχε τις πληροφορίες που ζήτησαν οι αστυνομικοί.

🚨 ⚠ Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo



Los efectivos de la PNP fueron hallados culpables de cometer abusos durante una detención arbitraria ocurrida en 2008. 17 años después de realizada la… — La República (@larepublica_pe) December 16, 2025

Επιπλέον, η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι κακοποιήσεις υποκινήθηκαν από μεροληπτική μεταχείριση που στόχευε στη δυσφήμιση της Azul Rojas λόγω του σεξουαλικού της προσανατολισμού, γεγονός που ενίσχυσε τις κατηγορίες εναντίον των αστυνομικών.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Εισαγγελία παρουσίασε διάφορα αποδεικτικά στοιχεία που επέτρεψαν την αναπαράσταση των γεγονότων και κατέδειξαν την κατάχρηση αστυνομικής εξουσίας. Αυτά περιελάμβαναν μαρτυρίες, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που κατέδειξαν τη βία που ασκήθηκε κατά του θύματος σε ένα πλαίσιο πλήρους ανυπεράσπιστης κατάστασης. Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν από κοινού και καταχράστηκαν την ιδιότητά τους ως δημόσιοι λειτουργοί, παραβιάζοντας θεμελιώδη δικαιώματα.



🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logró que se dicte una condena de 17 años de prisión efectiva para los efectivos policiales Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León por los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada en perjuicio de la ciudadana Azul Rojas, perteneciente a la… pic.twitter.com/jU1UWP4AJ6 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 15, 2025

Η υπόθεση Azul Rojas



Το 2020, το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διέταξε τη δίωξη και την τιμωρία των αστυνομικών που ευθύνονται για την επίθεση κατά της Azul Rojas. Ωστόσο, μόλις πέντε χρόνια αργότερα ξεκίνησε η δίκη στο Ποινικό Δικαστήριο του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου.

Επιπλέον, η νομική ομάδα της ακτιβίστριας ζήτησε αστική αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις βασανιστηρίων και βίας που υποκινήθηκαν από προκαταλήψεις προκάλεσαν σοβαρή σωματική και συναισθηματική βλάβη. Σύμφωνα με την Promsex, την οργάνωση που υποστηρίζει την υπόθεση, η επιθετικότητα περιελάμβανε προσβολές και τιμωρίες που στόχευαν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου της.



Αναζητώντας δικαιοσύνη, η Azul απέστειλε επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα ζητώντας συμμόρφωση με τις αποζημιώσεις που διέταξε το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς το καθεστώς παράνομης διαβίωσής της την εμπόδισε να έχει πρόσβαση στην προβλεπόμενη ιατρική και ψυχολογική θεραπεία.

