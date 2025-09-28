Πέθανε ο Απόστολος Αλεξάκης, ιδρυτικό μέλος του ΕΛΟΜΑΣ και πρωτεργάτης του ΙΝΚΑ

Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου o επιχειρηματίας Απόστολος Αλεξάκης, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομα του με το τεράστιο εγχείρημα του συνεταιριστικού σούπερ μάρκετ, χτίζοντας τα ΙΝΚΑ και δίνοντας ζωή στα συνοικιακά μπακάλικα.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 4 μ.μ. στο αγαπημένο του χωριό, στον Φουρνέ Κυδωνίας, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Χριστού και θα ακολουθήσει η ταφή στο εκεί νεκροταφείο του Αγίου Παντελεήμωνος Φουρνέ των Χανίων. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 2 το μεσημέρι.

O Απόστολος Αλεξάκης, ήταν επί σειρά ετών πρόεδρος του του Καταναλωτικού και Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού Ομίλου Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ ΕΛΟΜΑΣ, πρόεδρος στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΣΕΣΜΕ), βασικός μέτοχος της τηλεόρασης ΚΥΔΩΝ και ιδρυτής της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Αλεξάκης

Ο Απόστολος Αλεξάκης γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 1944 στο χωριό Φουρνές Χανίων, όπου μεγάλωσε μέσα σε μια αγαπημένη εξαμελή οικογένεια με τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας του, φρουτέμπορος στο επάγγελμα, πάλεψε για να στηρίξει την οικογένεια σε δύσκολα χρόνια, εμπνέοντας στον Απόστολο αξίες όπως η εργατικότητα, η επιμονή και η αλληλεγγύη.

Σε νεαρή ηλικία εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου έζησε για 16 χρόνια και εργάστηκε στο τεχνικό τμήμα του ΟΤΕ. Το 1976 γνώρισε εκεί τη γυναίκα της ζωής του, Μαρία, με την οποία δημιούργησαν μια ζεστή οικογένεια και απέκτησαν έναν γιο, τον Δημήτρη, που υπήρξε για τον ίδιο «το πρώτο μεγάλο δώρο της ζωής».

Το 1981 ο Απόστολος Αλεξάκης επέστρεψε στα Χανιά, τον «χρυσό τόπο» του όπως συνήθιζε να λέει, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ Χανίων Π.Ε. και το 1982 Πρόεδρος, θέση που υπηρέτησε αδιάκοπα για 43 ολόκληρα χρόνια, έως το τέλος της ζωής του.

Η βασική του αρχή, «Οι Καταναλωτές Αγοράζουν – Οι Καταναλωτές Πωλούν – Οι Καταναλωτές Κερδίζουν», παρέμεινε αναλλοίωτη.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Συνεταιρισμός αναπτύχθηκε δυναμικά, αποκτώντας συμμετοχές σε σημαντικές τοπικές επιχειρήσεις, όπως η Νέα Τηλεόραση, ο ραδιοφωνικός σταθμός TOP FM, η ΕΤΑΝΑΠ, η ΒΙΟΧΥΜ, η ΑΝΕΚ και άλλες.

Υπό την καθοδήγησή του, το ΙΝΚΑ έγινε πυλώνας κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης, διαθέτοντας κάθε χρόνο σημαντικούς πόρους για την ενίσχυση ιδρυμάτων, σωματείων και κοινωνικών φορέων, όπως το ΚΗΦΑΑΜΕΑ, το Ίδρυμα Αυτιστικών Παιδιών Η Μεγαλόχαρη, το Ανουσιάκειο Ίδρυμα, καθώς και πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων του τόπου.

Οραματιστής και πρωτοπόρος, το 1994 υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ομίλου Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ (ΕΛΟΜΑΣ), μαζί με τους συνεταιρισμούς Γαλαξίας, Γαληνός – Λαουτάρης, Γουντσίδης και Μπίσκας.

Διετέλεσε Πρόεδρος και υπεύθυνος αγορών έως τον Ιούλιο του 2022, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία ενός ισχυρού ελληνικού ομίλου σούπερ μάρκετ.

Το 2005 εξελέγη επίσης Πρόεδρος του ΣΕΣΜΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ), θητεύοντας έως το 2007.