Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος, σε ηλικία 74 ετών, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (20/11). Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλευόταν σε γνωστό ιδιωτικό νοσοκομείο των Αθηνών.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος (γεννημένος το 1951) ήταν Έλληνας διακεκριμένος επιχειρηματίας, μέλος της γνωστής οικογένειας που δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στον χώρο του εμπορίου και της βιομηχανίας. Η οικογένεια Μαρινόπουλου είχε μακρά ιστορία, ξεκινώντας από τον παππού του Δημήτρη, ο οποίος άνοιξε το πρώτο φαρμακείο στην Αθήνα το 1893.

Σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή του ΕΚΠΑ και στη συνέχεια στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι (Institut des Sciences Politiques).

Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε διάφορες εταιρείες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των Famar A.E., Marinopoulos Bros A.E. και Marinopoulos (Carrefour), καθώς και στην εταιρεία ΤΙΤΑΝ Τσιμέντο Α.Ε..

Ο Πάνος Μαρινόπουλος, μαζί με τα ξαδέλφια του, συμμετείχε ενεργά στη διοίκηση και ανάπτυξη του ομίλου, ο οποίος επεκτάθηκε σε σούπερ μάρκετ (μέσω της συνεργασίας με την Carrefour) και άλλους τομείς.

Είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την Ιωάννα Μαρινοπούλου.