Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Πλήρης ημερών, σε ηλικία 95 ετών, έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, αντιναύαρχος εν αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού και πολιτικός που διατέλεσε βουλευτής Α΄ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός.

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Ήταν γεννημένος στην Τρίπολη, γιος του υποστράτηγου Διονυσίου Παπαδόγγονα.

Ποιος ήταν ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη Ναυτική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ. Μετεκπαιδεύτηκε στις Σχολές Υποβρυχίων τόσο της Ελλάδος όσο και των ΗΠΑ καθώς επίσης στη Σχολή Ναρκοπολέμου και Σχολή Οικονομικών Ναυτικού. Υπηρέτησε σε πολλά πολεμικά πλοία και υποβρύχια καθώς και σε επιτελικές θέσεις του Πολεμικού Ναυτικού. Έλαβε ενεργό μέρος στο αντιδικτατορικό κίνημα του Ναυτικού το 1973 όπου για τη δραστηριότητά του εκείνη συνελήφθη και φυλακίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ.

Μετά τη Μεταπολίτευση το 1974 επανήλθε στο Πολεμικό Ναυτικό ως μηδέποτε διωχθείς απ’ όπου και αποχώρησε το ίδιο έτος προκειμένου ν’ ασχοληθεί με τη πολιτική και να λάβει μέρος στις εκλογές.

Εκλέχθηκε βουλευτής Α΄ Αθηνών με τη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και ανέλαβε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (1974-77). Επανεκλέχθηκε βουλευτής το 1977 και ορίστηκε υπουργός Συγκοινωνιών (1977-80).

Στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τοποθετήθηκε αρχικά αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, από τον Απρίλιο του 1990 έως τον Αύγουστο του 1991, και στη συνέχεια (για δεύτερη φορά στην καριέρα του) υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, από τον Δεκέμβριο του 1992 έως τις εκλογές του Οκτωβρίου του 1993 με τις οποίες το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στην κυβέρνηση.

Στη δεύτερη θητεία του ως υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον εφοπλιστή Γεράσιμο Αγούδημο, ο οποίος τότε κυριαρχούσε στα δρομολόγια της «άγονης γραμμής», ενώ ως αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας συγκρούστηκε με τον προϊστάμενό του υπουργό Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, κυρίως για θέματα αμυντικής πολιτικής. Μετά την ήττα της ΝΔ το 1993, ο Παπαδόγγονας υποστήριξε ένθερμα το «Δόγμα Ενιαίου Αμυντικού Χώρου» (ΔΕΑΧ) Ελλάδας-Κύπρου το οποίο εφάρμοσαν οι Ανδρέας Παπανδρέου και Γλαύκος Κληρίδης, σε αντίθεση με τον Βαρβιτσιώτη.

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας είχε τιμηθεί από τον τ. βασιλιά Κωνσταντίνο με τον Ταξιάρχη του Φοίνικος, τον Χρυσό Σταυρό του Γεωργίου, καθώς επίσης και με το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας. Επίσης είχε τιμηθεί με τον Ταξιάρχη του Τάγματος Αξίας (Γαλλίας) και τον Ταξιάρχη του Τάγματος Βλαδιμηρέσκου (Ρουμανίας). Ως Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος τιμήθηκε και από τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό.

Συλλυπητήρια από τη ΝΔ

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση ένα ιστορικό στέλεχός της, μέλος της πρώτης Κοινοβουλευτικής της Ομάδας το 1974, τον Αλέξανδρο Παπαδόγγονα.



Μανιάτης στην καταγωγή, γεννήθηκε το 1931 στην Τρίπολη. Σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη Ναυτική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ. Μετεκπαιδεύτηκε στις Σχολές Υποβρυχίων Ελλάδος και ΗΠΑ, καθώς και στη Σχολή Ναρκοπολέμου και στη Σχολή Οικονομικών Ναυτικού. Ακολούθησε μια λαμπρή καριέρα στο Πολεμικό Ναυτικό. Υπηρέτησε σε πολλά πολεμικά πλοία και υποβρύχια, καθώς και σε επιτελικές θέσεις.



Το 1973 συμμετείχε ενεργά στο αντιδικτατορικό Κίνημα του Ναυτικού, συνελήφθη και φυλακίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. Μετά τη Μεταπολίτευση το 1974 επανήλθε στο Πολεμικό Ναυτικό ως μηδέποτε διωχθείς, αλλά αποχώρησε το ίδιο έτος προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές.



Από το 1974 έως το 2000 διετέλεσε Βουλευτής Α’ Αθηνών. Υπηρέτησε στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1974-1977) και Υπουργός Συγκοινωνιών (1977-1980) και στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας (1990-1991) και Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1992-1993). Η διαδρομή του στα κοινά χαρακτηρίστηκε από ήθος, εντιμότητα, θάρρος, οξυδέρκεια και αφοσίωση στο καθήκον.



Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας: υπήρξε άξιος εκπρόσωπος μιας γενιάς που υπηρέτησε με άμεσο κίνδυνο της ζωής της την Ελλάδα και τη Δημοκρατία.



Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.»