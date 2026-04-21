Πετρούπολη: 19χρονη εντοπίστηκε ημίγυμνη σε αστικό λεωφορείο

Σε κατάσταση σύγχυσης εντοπίστηκε την Τρίτη 21 Απριλίου μια 19χρονη μέσα σε αστικό λεωφορείο στην περιοχή της Πετρούπολης, προκαλώντας ανησυχία στους επιβάτες και τον οδηγό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα βρέθηκε με κατεβασμένο το παντελόνι της και εμφανώς αποπροσανατολισμένη.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων έλαβε την πρωτοβουλία να τη βοηθήσει, μεταφέροντάς τη στο σπίτι της, όπου την παρέδωσαν στον πατέρα της. Από εκεί, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 19χρονη φέρει ορισμένα σημάδια στους ώμους, τα οποία ωστόσο δεν παραπέμπουν σε ενδείξεις κακοποίησης. Οι γιατροί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Ο πατέρας της κοπέλας κατέθεσε ότι η κόρη του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και ακολουθεί βαριά φαρμακευτική αγωγή, την οποία φέρεται να είχε διακόψει το τελευταίο διάστημα. Εκτιμάται ότι η διακοπή της θεραπείας ενδέχεται να συνέβαλε στην κατάστασή της, καθώς φέρεται να απομακρύνθηκε από το σπίτι πριν εντοπιστεί στο λεωφορείο.

Οι αρχές παρακολουθούν την υπόθεση, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες βρέθηκε η νεαρή σε αυτή την κατάσταση.