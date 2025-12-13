Πιερρακάκης - Κόστα: Στόχος η ενίσχυση «της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας»

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε την Παρασκευή (12/12) με τον Πορτογάλο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Στην πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες, την επομένη ημέρα της εκλογής του Έλληνα υπουργού ως νέου προέδρου της Ευρωομάδας των ΥΠΟΙΚ, έγινε συζήτηση για τους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας περιόδου για την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Ο κ. Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, υπογράμμισε ότι κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Κόστα συζήτησε «τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένων των οικονομικών προκλήσεων που έρχονται, καθώς και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον μας».

Όπως αναφέρει επίσης ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, εξετάστηκε και ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Eurogroup μπορούν να εμβαθύνουν περαιτέρω την καθιερωμένη συνεργασία τους. Στόχος, όπως τόνισε, είναι «η ενίσχυση της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να προσφέρουν απτά αποτελέσματα στους πολίτες της».