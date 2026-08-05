«Πυρά» Αυγερινού κατά Καρυστιανού: «Η Ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει...»

Σε μια νέα αιχμηρή τοποθέτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός καλεί σε έναν ήρεμο και ουσιαστικό διάλογο για όσα οδήγησαν τη «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στη σημερινή κατάσταση, θέτοντας το ερώτημα γιατί ένα μεγάλο μέρος του Κινήματος των Τεμπών έμεινε εκτός της προσπάθειας.

«Καιρός να συζητήσουμε άπαντες ήσυχα κι απλά τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και προπαντός γιατί ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της "Ελπίδας", η οποία πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει...», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καιρός να συζητήσουμε άπαντες ήσυχα κι απλά τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και προπαντός γιατί ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της «Ελπίδας», η οποία πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει... https://t.co/NodqErzVRQ — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 5, 2026

Παράλληλα, ο Αυγερινός υιοθετεί έναν προβληματισμό που εκφράστηκε από τον αγωνιστή ψαρά Τάκη Κοτσόργιο από το Μεσολόγγι, υπογραμμίζοντας τη διαφορά ανάμεσα σε μια πολιτική προσπάθεια που στηρίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και σε όσους, όπως υποστηρίζει, βλέπουν την πολιτική μέσα από προσωπικές επιδιώξεις.

«Πιο απλά και κατανοητά δεν γίνεται απ' όσο τα λέει ο αγωνιστής ψαράς Τάκης Κοτσόργιος από το Μεσολόγγι... Κάποιοι ενδιαφέρονται για δημοκρατία και εξουσία στα χέρια των μελών ενός Κινήματος, δηλαδή των ίδιων των πολιτών, ώστε να αντιμετωπιστούν με κοινό αγώνα τα πολυάριθμα υπαρξιακά προβλήματα της χώρας, κάποιοι οραματίζονται πολιτικές για μια όρθια, αξιοπρεπή, ελεύθερη, ανεξάρτητη Ελλάδα και κάποιοι άλλοι ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες, όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο...», σημειώνει.