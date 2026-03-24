Πλεύρης - Δούκας: Η κόντρα τους μπαίνει σε επικίνδυνα «μονοπάτια»

Επίθεση στον Χάρη Δούκα εξαπέλυσε ο Θάνος Πλεύρης με αφορμή το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας με το οποίο εκφράζεται η διαφωνία με την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του προέδρου της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέτ Ασλάμ. Πράξη που χαρακτηρίζεται από την πλειοψηφία ως «ρατσιστική».

«Ο κ. @h_doukas μετατρέπει το δήμο σε παράρτημα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με ψήφισμα του παρεμβαίνει αναρμοδίως στην Επιτροπή Ασύλου για το πώς θα χορηγείται ή ανακαλείται το άσυλο. Τα προβλήματα της Αθήνας μπορούν να περιμένουν. Στον ελεύθερο χρόνο του θα ασχοληθεί και με αυτά ο δήμαρχος», γράφει στο Χ ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής θέτοντας ευθέως θέμα υπέρβασης αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο Αθηναίων.

Ο Χάρης Δούκας απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κάνοντας λόγο για «ακροδεξιό κατήφορο».

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας.



Μάλιστα, η σημερινή σας δήλωση έρχεται στη συνέχεια της χθεσινής, στο Κιλκίς, όπου αδίστακτα και με εμφυλιοπολεμική ρητορική, επιχειρήσατε να διχάσετε τους Έλληνες, παραμονή της Εθνικής Επετείου.



Ακροδεξιός κατήφορος. Ντροπή«, δήλωσε ο κ. Δούκας ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στο στόχαστρο του Θάνου Πλεύρη για ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση και το καθεστώς χορήγησης ασύλου.

Οι δυο άνδρες είχαν επίσης συγκρουστεί κατά το πρόσφατο παρελθόν για το street party που είχε διοργανωθεί στον προαύλιο χώρο εκκλησίας στο Γαλάτσι.