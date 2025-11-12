Πλεύρης και Ιερώνυμος συζήτησαν την ενίσχυση της συνεργασίας σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο είχε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνος Πλεύρης, με κύριο θέμα την ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ως Πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων», καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της, Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Παπασυνεφάκης.

Πλεύρης: Η Εκκλησία, σταθερός Σύμμαχος του Υπουργείου

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο κ. Πλεύρης δήλωσε ότι επισκέφθηκε τον Μακαριώτατο για να λάβει την ευλογία του με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ενώ υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της Εκκλησίας στο έργο του Υπουργείου.

Ο Υπουργός τόνισε ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δραστηριοποιείται σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος του έργου υλοποιείται μέσω ΜΚΟ: «Επειδή το Υπουργείο έχει εμπιστοσύνη στην Εκκλησία και στους φορείς της, επιθυμεί στα επόμενα προγράμματα να είναι ένας σταθερός σύμμαχός μας, ώστε να πετύχουμε αυτό το οποίο επιδιώκουμε».

Ο Θάνος Πλεύρης ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τη γενικότερη προσφορά της Εκκλησίας στην Κοινωνία, ενώ συζήτησαν και για το σημαντικό έργο που επιτελεί η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ».

Ιερώνυμος: Η συνεργασία είναι «μεγάλο δώρο»

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συνεχάρη τον Υπουργό για την ανάληψη των καθηκόντων του και εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση.

Ο Μακαριώτατος υπογράμμισε ότι η συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας, όταν στηρίζεται σε σωστές βάσεις, «αποτελεί μεγάλο δώρο και σημαντική επιτυχία». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες του έργου, οι οποίες προέρχονται από τις συνθήκες της εποχής και τις παρεξηγήσεις που αναφύονται, ιδίως στη διαπαιδαγώγηση παιδιών και νέων, ιδιαίτερα των αλλοδαπών.

Καταλήγοντας, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε την αναγκαιότητα της συνεργασίας: «Χρειάζεται να συνεργαστούμε μέσα στο πνεύμα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και, κυρίως, της ορθής διαπαιδαγώγησης. Η Εκκλησία μας θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να βοηθήσει σε αυτόν τον χώρο».