Πλημμύρισε το Δυτικό Χόλυγουντ από σπασμένο σωλήνα 110 ετών

Σκηνές από ταινία καταστροφής αντίκρυσε το Δυτικό Χόλυγουντ, όχι σε κάποια πρεμιέρα κινηματογράφου στην πόλη της μεγαλύτερης παραγωγής ταινιών, αλλά στους δρόμους της μετά από τεράστια πλημμύρα που σημειώθηκε λόγω θραύσης αγωγού.

Το περιστατικό

Εχθές το βράδυ, Πέμπτη 15 Ιουλίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ABC7, έσπασε κεντρικός αγωγός ύδρευσης, με αποτέλεσμα οι δρόμοι της περιοχής να πλημμυρίσουν από νερά, δημιουργώντας χάος στην οδική κυκλοφορία και στη μετακίνηση των πεζών. Ακόμα και το να βγουν οι κάτοικοι από τις πολυκατοικίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι αδύνατον, ενώ η πλημμύρα έχει προκαλέσει και το κλείσιμο των καταστημάτων της περιοχής μέχρι ότου απομακρυνθούν τα νερά.

Το σπάσιμο του αγωγού σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, με τους εμπειρογνώμονες να σημειώνουν πως η θραύση ξεκίνησε στη συμβολή των οδών Sunset Boulevard και Holloway Drive. Η διαρροή του νερού συνεχίστηκε επί ώρες, με τη διακοπή της να πραγματοποιείται περίπου στις 7 το πρωί.

Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει θύματα και τραυματίες από το περιστατικό, μιας και σημειώθηκε σε ώρα με ελάχιστη κίνηση στους δρόμους. «Απ’ ό,τι γνωρίζουμε, όλοι οι κάτοικοί μας είναι ασφαλείς», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου εχθές ο δήμαρχος της πόλης, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε άμεση ανάγκη για εκκενώσεις.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης πως «γνωρίζουμε ότι τα κλεισίματα δρόμων και οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία προκαλούν αναστάτωση και εκτιμούμε την υπομονή όλων, καθώς τα συνεργεία εργάζονται για τη σταθεροποίηση της περιοχής, την εκτίμηση των ζημιών και την έναρξη των επισκευών».

Χρόνιο ανεπίλυτο ζήτημα

Για την ώρα δεν έχει υπάρξει επίσημη ετυμηγορία στα αίτια της θραύσης του αγωγού. Αν υπολογισθεί, όμως, το γεγονός πως αυτός είχε κατασκευαστεί το 1916 και είναι 110 ετών, το σπάσιμό του δεν προκαλεί και τόση εντύπωση, αν και, σύμφωνα με την εταιρεία ύδρευσης, η αντικατάστασή του είχε εκτιμηθεί και είχε προγραμματιστεί για το 2031.

Το πρόβλημα κατάρρευσης βασικών υποδομών στην περιοχή του Λος Άντζελες, όμως, είναι ευρύτερο των αγωγών ύδρευσης και αποτελεί πρόκληση εδώ και χρόνια, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Los Angeles Times, καθότι οι περισσότερες υποδομές είναι απαρχαιωμένες και δεν έχει υλοποιηθεί η απαραίτητη αντικατάστασή τους, που θα απαιτούσε πολύ κόπο και χρήμα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, όσον αφορά τον τομέα της ύδρευσης, υπάρχουν περίπου 547 μίλια υπόγειων κεντρικών αγωγών σε όλη την πόλη, το 29% των οποίων είναι άνω των 80 ετών, πλησιάζοντας τη συνήθη διάρκεια ζωής τους, η οποία ανέρχεται στα 100 έτη. Άλλωστε και το 2009 είχαν σημειωθεί μια σειρά από θραύσεις αγωγών, μία εκ των οποίων είχε προκαλέσει μάλιστα τη βύθιση ενός σημείου του δρόμου, παρασέρνοντας μέσα ένα πυροσβεστικό όχημα.

Ο οικονομικός αντίκτυπος

«Με την πάροδο του χρόνου εμφανίζονται η σκουριά, η διάβρωση και παρόμοια προβλήματα», δήλωσε ο David Feldman, ομότιμος καθηγητής Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Δημόσιας Πολιτικής στο UC Irvine στους Los Angeles Times, συμπληρώνοντας ότι «Διαθέτουν ένα τεράστιο δίκτυο σωληνώσεων και, προφανώς, δεν θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν κάθε επιμέρους τμήμα του. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν, ενώ και η αναστάτωση που θα προκαλούνταν θα ήταν τεράστια».

Από την άλλη πλευρά, αναστάτωση των κατοίκων έχει προκληθεί και τώρα με την πλημμύρα των δρόμων. Αναστάτωση που πολύ πιθανά να ενταθεί όσο περνούν οι μέρες, όχι μόνο λόγω της ταλαιπωρίας των πολιτών που δεν μπορούν να κινηθούν, αλλά και γιατί όταν φύγουν τα νερά θα φανούν και οι καταστροφές που έχουν προκαλέσει στις περιουσίες των κατοίκων, τόσο στα μαγαζιά όσο και στα σπίτια τους και πολύ περισσότερο στα αυτοκίνητα που βρίσκονται βυθισμένα μέσα στο νερό.