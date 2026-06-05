Σοκ στο Χόλιγουντ: Δολοφονήθηκε ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι - Τον μαχαίρωσε ο γιος της συντρόφου του

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση του βίαιου θανάτου του βετεράνου ηθοποιού Τζέιμς Χάντι (James Handy), ο οποίος σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στην περιοχή Tarzana του Λος Άντζελες. Ο 81χρονος ηθοποιός βρέθηκε βαριά τραυματισμένος στην μπροστινή αυλή της κατοικίας του και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, για την υπόθεση συνελήφθη ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, γιος της συντρόφου του Χάντι, ο οποίος φέρεται να ζούσε στο ίδιο σπίτι μαζί με τη μητέρα του. Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν μετά από τηλεφώνημα που δέχθηκε το πρωί της Τετάρτης, ενώ στη συνέχεια ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο σημείο. Μέχρι στιγμής, το κίνητρο της επίθεσης παραμένει αδιευκρίνιστο.

Όπως μεταδίδουν οι Los Angeles Times, ο Γκλέντχιλ κρατείται με εγγύηση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Οι αστυνομικοί βρήκαν τον Χάντι αναίσθητο και με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος, σε μια σκηνή που περιγράφεται από τα αμερικανικά μέσα ως ιδιαίτερα σκληρή.

Ο Τζέιμς Χάντι στη σειρά X-Files / Φωτ.: IMDB

Ο Τζέιμς Χάντι υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς δευτεραγωνιστικών ρόλων της αμερικανικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Η καριέρα του ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 και απλώθηκε σε περισσότερες από 100 συμμετοχές, με εμφανίσεις σε σειρές και ταινίες που τον καθιέρωσαν ως γνώριμο πρόσωπο στο κοινό. Μεταξύ άλλων, είχε περάσει από παραγωγές όπως τα NYPD Blue, Alias, The West Wing, The X-Files, αλλά και από κινηματογραφικές δουλειές όπως το Logan και το Top Gun: Maverick.

Φωτ.: IMDB

Μετά την είδηση του θανάτου του, συνεργάτες και θαυμαστές έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν στα social media, κάνοντας λόγο για έναν σπουδαίο ηθοποιό χαρακτήρων και έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό στον χώρο. Η είδηση του θανάτου του έρχεται λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, υπόθεση για την οποία έχει επίσης συλληφθεί ο γιος τους, Νικ Ράινερ.