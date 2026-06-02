«Μανιακός που καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει»: Ο Ρίτσαρντ Γκιρ εξαπέλυσε «πυρά» κατά του Τραμπ

«Είναι ένας μανιακός που καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει» χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ο διάσημος ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Όσλο την Τρίτη 2 Ιουνίου.

«Ζούμε τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτόν τον πλανήτη. Ποιος θα το πίστευε ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει τόσο σκοτεινή; Ποιος θα το πίστευε πως ένας παρόμοιος μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;», διερωτήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός, ηλικίας 76 ετών.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ βρισκόταν στη νορβηγική πρωτεύουσα προκειμένου να απονείμει «το διεθνές βραβείο Βάτσλαβ Χάβελ για τη Δημιουργική Διαφωνία» στον Κινέζο καλλιτέχνη Γκάο Ζεν, που βρίσκεται σε φυλακή της χώρας του και στον αντιφρονούντα από τη Μιανμάρ Σάι, με την ευκαιρία του Oslo Freedom Forum.

«Από την πρώτη ημέρα, αυτός ο τύπος κατέστρεψε σχεδόν ό,τι ήταν καλό στην αμερικανική κυβέρνηση και στον αμερικανικό λαό», δήλωσε απευθυνόμενος σε ένα κοινό εκατοντάδων ανθρώπων.

«Πώς αυτό ήταν δυνατό; Διότι εμείς αποκοιμηθήκαμε. Δεν ανησυχήσαμε. Δεν ψηφίσαμε. Δεν ακούσαμε πραγματικά», συμπλήρωσε ο ίδιος, ενώ παραδέχτηκε πως και ο ίδιος δεν κινητοποιήθηκε επαρκώς.

Επισημαίνοντας πως επισκέφθηκε προσφάτως το ναζιστικό στρατόπεδο του Νταχάου, ο Ρίτσαρντ Γκιρ προειδοποίησε για την αδιαφορία. «Πρέπει να βλέπουμε τα σημάδια, αυτήν τη δικτατορία των τεράτων, σε ποια ταχύτητα εγκαθίσταται. Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση», υπογράμμισε.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο πρωταγωνιστής των γνωστών ταινιών "Pretty Woman" και "American Gigolo" είχε ήδη χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ «νταή» ("bully"). Από το 2024, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έχει μετακομίσει και ζει μόνιμα στην Ισπανία με την σύζυγό του Αλεχάντρα Σίλβα.

