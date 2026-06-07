Μάικλ Τζέι Φοξ: Ο Μάρτι ΜακΦλάι που «δεν γέρασε ποτέ» και η μάχη ζωής με το Πάρκινσον

Πριν από περίπου δύο μήνες, διεθνή ΜΜΕ, μετέδωσαν λανθασμένα τον θάνατο του Μάικλ Τζέι Φοξ, προκαλώντας παγκόσμια αναστάτωση και συγκίνηση.

Η είδηση διαψεύστηκε λίγο αργότερα, με το δίκτυο να αποσύρει τη μετάδοση και να ζητά συγγνώμη από τον ηθοποιό και την οικογένειά του. Ωστόσο, η ψευδής πληροφορία άφησε πίσω της εντυπώσεις, ενισχυμένες από το γεγονός ότι ο ηθοποιός παλεύει εδώ και δεκαετίες με τη νόσο Πάρκινσον.

Ο Μάικλ Τζέι Φοξ σήμερα

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έγινε παγκόσμιο σύμβολο μέσα από την τριλογία «Back to the Future», σε λίγες ημέρες κλείνει τα 65 του χρόνια, συνεχίζοντας τη μάχη του με τη νευροεκφυλιστική ασθένεια που διαγνώστηκε όταν ήταν ακόμη πολύ νέος.

Παρά τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του τα τελευταία χρόνια, ο Φοξ παραμένει ενεργός μέσα από το έργο του ιδρύματός του και τη δημόσια παρουσία του, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την ευαισθητοποίηση γύρω από το Πάρκινσον.

EPA/NEIL HALL

Γεννημένος στον Καναδά το 1961, ο Μάικλ Τζ. Φοξ ξεκίνησε την πορεία του από την τηλεόραση και έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά «Family Ties».

Η μεγάλη του κινηματογραφική εκτόξευση ήρθε με την ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον», όπου ενσάρκωσε τον Μάρτι ΜακΦλάι, έναν ρόλο που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της γενιάς του.

Το φαινόμενο «Back to the Future»

Η ταινία σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ζεμέκις και παραγωγή του Στίβεν Σπίλμπεργκ γνώρισε τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 400 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.

Ακολούθησαν δύο συνέχειες, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές τριλογίες όλων των εποχών.

Η μάχη με τη νόσο Πάρκινσον

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ο Φοξ διαγνώστηκε με Πάρκινσον, γεγονός που άλλαξε δραματικά την πορεία της καριέρας του.

Το 1998 αποκάλυψε δημόσια την ασθένεια, ενώ από τότε έχει αφιερωθεί στην υποστήριξη της έρευνας μέσω του ιδρύματος που δημιούργησε, συμβάλλοντας στην παγκόσμια ευαισθητοποίηση για τη νόσο.

Παρά τις δυσκολίες, ο Μάικλ Τζ. Φοξ παραμένει ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα του Χόλιγουντ, με την πορεία του να συνδυάζει κινηματογραφική επιτυχία, προσωπική δοκιμασία και κοινωνική προσφορά.

Η ιστορία του εξακολουθεί να εμπνέει, τόσο για την καλλιτεχνική του κληρονομιά όσο και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή εκτός οθόνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ