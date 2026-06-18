Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε η ηθοποιός που έπαιζε την Σαμάρα στο «The Ring»

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Daveigh Chase, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική πορεία στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τον χώρο της μεταγλώττισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το TMZ, ο σύντροφός της, Ρόι Ερνάντεζ, γνωστοποίησε ότι η ηθοποιός κατέληξε την Τρίτη από μηνιγγίτιδα και λοίμωξη του αίματος, η οποία προκάλεσε σηψαιμικές επιπλοκές και οδήγησε σε πολυοργανική ανεπάρκεια.

Είχε προηγηθεί νοσηλεία της σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες λόγω σοβαρού υποσιτισμού.

Daveigh Chase, star of "The Ring" and "Lilo & Stitch" has died at 35, TMZ has learned. 🕊️ pic.twitter.com/tc4CwYY5LI — TMZ (@TMZ) June 17, 2026

Η Daveigh Chase έγινε γνωστή από πολύ νεαρή ηλικία μέσα από τη συμμετοχή της σε μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Ιδιαίτερα δημοφιλής έγινε ως η φωνή της Λίλο στην επιτυχημένη ταινία της Disney «Lilo & Stitch» το 2002, καθώς και στις τηλεοπτικές συνέχειες που ακολούθησαν.

Παράλληλα, δάνεισε τη φωνή της στην αγγλική μεταγλώττιση της βραβευμένης ταινίας κινουμένων σχεδίων «Spirited Away», κερδίζοντας την αναγνώριση του κοινού και σε αυτόν τον τομέα.

Ο ρόλος της Σαμάρα στο «The Ring»

Στον κινηματογράφο, η ευρύτερη αναγνωρισιμότητα ήρθε μέσα από τον ρόλο της Σαμάρα Μόργκαν στην ταινία τρόμου «The Ring», έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χαρακτήρες του είδους τη δεκαετία του 2000.

Η ερμηνεία της απέσπασε θετικές κριτικές και της χάρισε βραβείο MTV, καθιερώνοντάς την ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα νεαρά πρόσωπα του Χόλιγουντ εκείνης της περιόδου.

Από το 2006 συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά του HBO «Big Love», όπου υποδύθηκε τη Ρόντα Βόλμερ σε 32 επεισόδια.

Παράλληλα, είχε εμφανιστεί σε γνωστές παραγωγές όπως τα «Donnie Darko», «Beethoven’s 5th» και «Sabrina, the Teenage Witch», χτίζοντας μια πολυετή παρουσία στον χώρο της ψυχαγωγίας.