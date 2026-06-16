Ανησυχία για τον διάσημο ηθοποιό Τζέιμς Φράνκο: Άνοιξε TikTok και «βλέπει» εξωγήινους

Ο διάσημος ηθοποιός Τζέιμς Φράνκο έχει αφήσει το διαδίκτυο σε κατάσταση απόλυτης σύγχυσης, μετά την εμφάνισή του σε μια σειρά από βίντεο στο TikTok, στα οποία μιλά μυστηριωδώς για «τρελά πράγματα που συμβαίνουν».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φράνκο απομακρύνθηκε από το Χόλιγουντ το 2018, όταν βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.

Από τότε, έχει παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ εξαιτίας αυτών των καταγγελιών τερματίστηκε και η μακροχρόνια φιλία του με τον στενό συνεργάτη του, Σεθ Ρόγκεν.

Ο άλλοτε σταρ πρώτης γραμμής φαίνεται τώρα να δημιούργησε λογαριασμό στο TikTok, ανεβάζοντας μια σειρά από ολοένα και πιο παράξενα βίντεο, στα οποία περπατά πάνω-κάτω και συμπεριφέρεται αλλόκοτα.

«Είμαι εγώ, όχι AI»

Σε ένα από τα βίντεο, για το οποίο οι θαυμαστές αναρωτήθηκαν αν μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, εμφανίζεται να φορά μπλε μπλούζα με το όνομα «Bruce Robinson» γραμμένο πάνω της, ενώ πηγαινοέρχεται μέσα στο δωμάτιο.

«Γεια σας παιδιά, είμαι ο Τζέιμς Φράνκο. Εγώ, ο πραγματικός Τζέιμς Φράνκο. Είμαι εδώ στο σπίτι μου. Δεν προωθώ τίποτα, εντάξει; Φτιάχνω αυτόν τον λογαριασμό γιατί, εντάξει, συμβαίνουν σοβαρά, σοβαρά σκατ@. Εντάξει, και κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι αληθινό. Εντάξει, είμαι αληθινός. Είμαι εγώ, όχι AI, όχι τίποτα. Εντάξει; Θα μπορούσε ο AI James να κάνει αυτό;»

Στη συνέχεια γράφει το νέο όνομα του λογαριασμού του, @jamesfranco2319, σε ένα κομμάτι χαρτί, πριν συνεχίσει:

«Αυτός είμαι εγώ. Εντάξει. Για όσους ξέρουν. Συμβαίνουν κάποια σοβαρά πράγματα, γι’ αυτό επικοινωνώ μαζί σας, γι’ αυτό το κάνω αυτό. Εντάξει; Ξέρω, ίσως φαίνομαι τρελός, σαν να λέτε, γιατί, τι συμβαίνει, ποιο είναι το τρικ; Όχι, αυτό είναι αληθινό. Αληθινό. Εντάξει, δεν μπορώ να πω πολλά αυτή τη στιγμή. Απλώς θέλω να με ακολουθήσετε, για να ξέρω ποιοι είναι μαζί μου, και θα σας δείξω κάποια τρελά πράγματα. Εντάξει; Απλώς ακολουθήστε με, θα σας δείξω».

@jamesfranco2319 I can’t say to much right now. But stick around and I promise it will all make sense. ♬ original sound - James Franco

«Πιστεύω ότι είναι εξωγήινος»

Το αποκορύφωμα όμως ήρθε με τα δύο τελευταία βίντεο που ανέβασε χθες Δευτέρα. Στο πρώτο ο Τζέιμς Φράνκο περιγράφει ότι είδε στο γκαράζ του μια ανθρώπινη μορφή, με χέρια και μάτια που του μίλησε σε μια ακατανόητη γλώσσα. «Είδα κάτι μη ανθρώπινο στο γκαράζ μου» γράφει στη λεζάντα του βίντεο.

Στο τελευταίο βίντεο λέει: «Πιστεύω ότι είναι εξωγήινος. Δεν το κάνω για διαφήμιση. Το κάνω αυτό το βίντεο για να σας δείξω. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, δεν έχω όπλο. Το όπλο είναι η κάμερά μου, θα το αποκαλύψω. Αυτό είναι. Δεν είμαι τρελός».