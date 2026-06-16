Λος Άντζελες: Γιόρταζαν το πρωτάθλημα των Knicks, έχασαν τον σκύλο τους από αστυνομικά πυρά

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο Λος Άντζελες, όταν αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν σκύλο που φορούσε φανέλα των New York Knicks, ενώ ανταποκρίνονταν σε καταγγελία για μια γυναίκα που φαινόταν να ουρλιάζει μέσα σε διαμέρισμα.



Σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD), οι αρχές κλήθηκαν στο σημείο έπειτα από αναφορά για έντονες φωνές που ακούγονταν από κατοικία. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, οι κραυγές δεν προέρχονταν από κάποιο περιστατικό κινδύνου, αλλά από πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA από τους New York Knicks.



Βίντεο που καταγράφηκε μετά το συμβάν δείχνει τις στιγμές που ακολούθησαν τον πυροβολισμό του ζώου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε η LAPD, το άτομο που είχε κάνει την καταγγελία υπέδειξε στους αστυνομικούς το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πόρτα, μία γυναίκα άνοιξε για να τους υποδεχθεί. Δίπλα της βρισκόταν ένας «μεγαλόσωμος σκύλος», ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, γάβγιζε προς την κατεύθυνση των αστυνομικών.



Υπό συνθήκες που διερευνώνται, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη χρήση προχώρησαν στη χρήση πυροβόλου όπλου εναντίον του ζώου, με αποτέλεσμα να το τραυματίσουν θανάσιμα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τη διαχείριση αντίστοιχων περιστατικών από τις αστυνομικές αρχές και τη χρήση βίας απέναντι σε ζώα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

😡Family Dog Shot and Killed by LAPD During Knicks Celebration in Canoga Park😡 WTF? Over these Cops shooting Dogs

Neighbors in the 7500 block of Jordan Avenue called police after hearing loud, intense screaming from an apartment, fearing a domestic dispute.

The homeowner,… pic.twitter.com/CuGxLCzv0a — American Crime Stories (@AmericanCrime01) June 15, 2026

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος βρίσκονται σε εξέλιξη.