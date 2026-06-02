Σάλος στη Βρετανία: Αστυνομικοί περνούν χειροπέδες σε 18χρονο την ώρα που πέθαινε

Συγκλονίζει τη Βρετανία η υπόθεση του 18χρονου φοιτητή Χένρι Νόβακ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την ώρα που οι αστυνομικοί του περνούσαν χειροπέδες.



Ο νεαρός μαχαιρώθηκε θανάσιμα τον Δεκέμβριο του 2025 στο Σαουθάμπτον. Ο δράστης, ο 23χρονος Σιχ, Βίκραμ Ντίγκουα, καταδικάστηκε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026, σε ισόβια κάθειρξη.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, που αποκαλύπτει το Reuters, ο Ντίγκουα παραπλάνησε τους αστυνομικούς υποστηρίζοντας ψευδώς ότι ο Νόβακ τού είχε επιτεθεί και του είχε ρίξει το τουρμπάνι, προκαλώντας του τραυματισμό στο μάτι.

Βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού, που δόθηκε στη δημοσιότητα, δείχνει τον Νόβακ πεσμένο στο έδαφος να λέει «με έχουν μαχαιρώσει» και «δεν μπορώ να αναπνεύσω» με τον αστυνομικό να του απαντά: «Δεν νομίζω ότι έχεις μαχαιρωθεί, φίλε».



Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες. Όταν αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, τις αφαίρεσαν και ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, όμως ήταν ήδη αργά.

ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

«Σοκαριστική η συμπεριφορά της αστυνομίας»

Η αστυνομία έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές εσωτερικού ελέγχου. Ο εκπρόσωπος των αστυνομικών Αρχών, Ντόνα Τζόουνς, δήλωσε:



«Οι λεπτομέρειες της αστυνομικής αντίδρασης εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αμεροληψία, τη δικαιοσύνη και την κρίση των αστυνομικών».

Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός, Νικ Τόμας Σάιμοντς, χαρακτήρισε το βίντεο «σπαρακτικό», προσθέτοντας ότι «η συμπεριφορά της αστυνομίας στο σημείο είναι σοκαριστική».

Πολιτική θύελλα

Ο ηγέτης του κόμματος Μεταρρύθμιση, Νάιτζελ Φάρατζ, υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί περισσότερο φοβήθηκαν μήπως κατηγορηθούν για ρατσισμό παρά ήταν συγκεντρωμένοι στο να διερευνήσουν σωστά μια δολοφονία. «Ο φόβος μήπως χαρακτηριστούν ρατσιστές ήταν μεγαλύτερος από την ανάγκη να αντιμετωπίσουν τη δολοφονία του Χένρι Νόβακ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.



Ο Φάρατζ συνέκρινε μάλιστα την υπόθεση με τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι και οι δύο άνδρες ακούστηκαν να λένε «δεν μπορώ να αναπνεύσω» λίγο πριν πεθάνουν.

Διαδηλώσεις

Η οικογένεια του Νόβακ χαρακτήρισε τη μεταχείρισή του από την αστυνομία «απάνθρωπη και εξευτελιστική». Ωστόσο, ο πατέρας του θύματος ζήτησε να μη χρησιμοποιηθεί ο θάνατος του γιου του για την πρόκληση περαιτέρω διχασμού ή φυλετικών εντάσεων στη χώρα.



Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί στο Σαουθάμπτον και σε αρκετές άλλες πόλεις, ενώ η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την εμπιστοσύνη προς τις αστυνομικές Αρχές.