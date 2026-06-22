Καναδάς: Τρεις νεκροί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Μόντρεαλ

Τρεις άνδρες, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν την Δευτέρα (22/6) κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία.



Η επιχείρηση, που άρχισε στις 11.35 τοπική ώρα (18.35 ώρα Ελλάδας) «είναι ακόμη σε εξέλιξη», πρόσθεσε η αστυνομία, χωρίς να δώσει άμεσα πληροφορίες για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού που έγινε στον Καναδά ή τα κίνητρα του υπόπτου.

🚨 MONTREAL SHOOTING UPDATE



New clear footage shows the suspect moments before police moved in following a deadly attack in Côte-des-Neiges. Canada pic.twitter.com/XUREp3FBKL — World Insights (@WorldInsights_) June 22, 2026

Αρκετοί αστυνομικοί εθεάθησαν στην οροφή του ξενοδοχείου Homewood Suites που βρίσκεται στην λεωφόρο Décarie. Αρκετά παράθυρα του κτιρίου απέναντι από το ξενοδοχείο είναι σπασμένα.



Τουλάχιστον ένας ακόμη αστυνομικός τραυματίστηκε, επιβεβαίωσε η Αστυνομική Υπηρεσία του Μόντρεαλ (SPVM).

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ian Lafrenière δήλωσε «σοκαρισμένος» σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στην περιοχή Montérégie. Εμφανώς συγκινημένος, ο πρώην αξιωματικός της SPVM αρνήθηκε να σχολιάσει τα πιθανά κίνητρα πίσω από τους πυροβολισμούς. «Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί», δήλωσε απλώς, αναφερόμενος στους πυροβολισμούς στο Dawson College το 2006.

Αρκετά περιπολικά έχουν κατευθυνθεί στην περιοχή όπου έχει στηθεί μεγάλη περίμετρος ασφαλείας.

Γύρω στις 12:30 μ.μ. (τοπική ώρα), οι αρχές έστειλαν ειδοποίηση σε κινητά τηλέφωνα ζητώντας από τους κατοίκους της στοχευμένης περιοχής, γύρω από τις λεωφόρους Courtrai και Trans Island, να κλειδώσουν τις πόρτες τους και να μείνουν μακριά από τα παράθυρα. Γύρω στη 1:00 μ.μ., ένα ελικόπτερο επιθεωρούσε την περίμετρο.