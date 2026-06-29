Τρόμος στη Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε - Συνελήφθη ένας ύποπτος

Συναγερμός ήχησε στην πόλη Στάντε (Stade) στη βόρεια Γερμανία, με 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους από πυροβολισμούς, το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου.

Όπως μεταφέρει το Associated Press, ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για την αιματηρή επίθεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι πυροβολισμοί έπεσαν κοντά σε κέντρο νεότητας και σε ένα αστυνομικό τμήμα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των Αρχών στην οδό Ντάνκερστρασε, κοντά στο κέντρο της πόλης.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες και άγνωστη είναι προς το παρόν η ταυτότητα των θυμάτων. Η αστυνομία προέτρεψε τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης.

Το Στάντε έχει περίπου 50.000 κατοίκους και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από το Αμβούργο.