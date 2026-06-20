Συναγερμός στο Σικάγο: Άγνωστοι κατέβηκαν από SUV και άνοιξαν πυρ - Τουλάχιστον 13 τραυματίες

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε δρόμο του Σικάγο των ΗΠΑ, όταν ένα SUV σταμάτησε σε συγκεκριμένο σημείο και δύο επιβαίνοντες άνοιξαν πυρ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα απομακρύνθηκε από γειτονιά στη νότια πλευρά της πόλης, μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ, αφήνοντας πίσω δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση. Ένας από τους τραυματίες φέρει τραύμα από σφαίρα στον μηρό.

Two unknown individuals opened fire on a crowd in Chicago — at least 13 people were injured



The shooters arrived in a red SUV, fired at people, and fled the scene.



Among the wounded is a 17-year-old teenager, and one of the victims is in critical condition. pic.twitter.com/UVaj6yZ2x1 — NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2026

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται οκτώ άνδρες και τέσσερις γυναίκες, ηλικίας από 17 έως 47 ετών, ενώ ακόμη ένας άνδρας τραυματίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, αρνούμενος ωστόσο να δεχθεί ιατρική βοήθεια.

Οι αρχές έσπευσαν αρχικά στο σημείο μετά από κλήση για έναν τραυματία από πυροβολισμό και εντόπισαν μια γυναίκα με δύο τραύματα στην πλάτη και έναν άνδρα με τέσσερις επιφανειακούς τραυματισμούς στην ίδια περιοχή. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Παράλληλα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνολικά τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν πυροβοληθεί στην πόλη από το βράδυ της Παρασκευής, με τέσσερις εξ αυτών να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την ημέρα του Juneteenth, της αργίας που τιμά την κατάργηση της δουλείας στις ΗΠΑ.