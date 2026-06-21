ΗΠΑ: Οργή στο Μισισιπί προκάλεσε ο θάνατος βρέφους ενός έτους από πυρά αστυνομικών

Ο θανάσιμος τραυματισμός ενός αγοριού ηλικίας μόλις ενός έτους από πυρά αστυνομικών που ανταποκρινόταν σε μια κλήση για κλοπή από κατάστημα, έχει πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ της αστυνομίας και των μαύρων κατοίκων στη μικρή πόλη Σενατόμπια του Μισισιπή, στις ΗΠΑ.



Ο θάνατος του Kohen Wiley είναι ο τελευταίος σε μια σειρά ανησυχητικών συμβάντων που εμπλέκεται η αστυνομία, τα οποία έχουν εξοργίσει τα μέλη της κοινότητας τα τελευταία χρόνια, μεταδίδει το CNNi. Έχει οδηγήσει σε διαμαρτυρίες και εκκλήσεις για μεγαλύτερη λογοδοσία της αστυνομίας στην πόλη των 8.000 κατοίκων, με ορισμένους ακτιβιστές για τα πολιτικά δικαιώματα να επισημαίνουν τον θάνατο του Kohen ως ένα ακόμη παράδειγμα μιας μαύρης ζωής που χάθηκε για κάτι ασήμαντης αξίας,στην προκειμένη περίπτωση, βρεφικές πάνες.



«Αντιμετωπίζουμε τα αντικείμενα σε ένα ράφι ως πιο πολύτιμα από ένα παιδί», δήλωσε η Bernice King, κόρη του εμβληματικού ακτιβιστή για τα πολιτικά δικαιώματα Martin Luther King, Jr., σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Instagram την Τετάρτη. «Αυτό δεν είναι απλώς κακή αστυνόμευση. Είναι μια ηθική κατάρρευση».

Διαφορετικές εκδοχές για το συμβάν

Υπάρχουν ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τους πυροβολισμούς και τι οδήγησε σε αυτούς.



Η αστυνομία της Σενατόμπια ανταποκρίθηκε στην κλήση για κλοπή σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ την Κυριακή, όπου βρήκε δύο γυναίκες και ένα παιδί να βγαίνουν από το κατάστημα, να μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο και να απομακρύνονται. Σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε το Γραφείο Ερευνών του Μισισιπή: «Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν το όχημα, αλλά ο οδηγός οδήγησε προς την κατεύθυνση των αστυνομικών, παραλίγο να χτυπήσει έναν. Ένας αστυνομικός στη συνέχεια πυροβόλησε με το όπλο του και το όχημα τράπηκε σε φυγή».



Η μητέρα του Κόεν, Βελέσια Γουάιλι, είπε ότι ο γιος της και η φίλη της, η οποία οδηγούσε, χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη από τον δικηγόρο πολιτικών δικαιωμάτων Μπεν Κραμπ, η Γουάιλι είπε ότι η φίλη της δεν οδηγούσε προς τους αστυνομικούς επειδή «ήταν όλοι στη δεξιά πλευρά και εκείνη οδηγούσε προς τα αριστερά».



Αμφισβητεί επίσης τον ισχυρισμό για κλοπή από κατάστημα, λέγοντας στο βίντεο ότι πιστεύει ότι η φίλη της πλήρωσε για τις πάνες που κουβαλούσε.



Ο ειδικός σε θέματα αστυνόμευσης Ian Adams, ο οποίος διδάσκει ποινική δικαιοσύνη στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας, δήλωσε στο CNNi, ότι ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, ο αστυνομικός δεν έπρεπε να είχε πυροβολήσει το αυτοκίνητο.



«Η σύγχρονη αστυνόμευση γνωρίζει ότι το να πυροβολείς ένα κινούμενο όχημα είναι μια πολύ κακή ιδέα και πρέπει να αποφεύγεται σχεδόν με κάθε κόστος», είπε ο Adams. Καταρχάς, «τα οχήματα έχουν άλλους επιβάτες, κάτι που προφανώς αποτελεί ανησυχία εδώ στην παρούσα υπόθεση».

Νέες ανησυχίες για τη φυλετική δικαιοσύνη

Ο Kohen ήταν μαύρος, όπως και η μητέρα του και η φίλη της, και οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Kohen γρήγορα προκάλεσαν συγκρίσεις με μια άλλη μαύρη μητέρα που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς που ερευνούσαν και τότε καταγγελία για κλοπή από κατάστημα.



Το 2023, η Ta’Kiya Young, η οποία ήταν έγκυος, πυροβολήθηκε από αστυνομικούς σε ένα προάστιο του Κολόμπους του Οχάιο, αφού προσπάθησαν να τη συλλάβουν. Η αστυνομία ανέφερε ότι η Young, η οποία ήταν επίσης μητέρα δύο μικρών παιδιών, μπήκε στο αυτοκίνητό της και επιτάχυνε προς την κατεύθυνση του αστυνομικού που την πυροβόλησε μέσα από το παρμπρίζ. Τόσο η Young όσο και η αγέννητη κόρη της σκοτώθηκαν.



Ο αστυνομικός σε αυτή την υπόθεση αθωώθηκε από τις ποινικές κατηγορίες και κρίθηκε δικαιολογημένος για τη χρήση βίας από μια επιτροπή αναθεώρησης.



Οι δύο θάνατοι έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά λίστα άλλων περιπτώσεων Αφροαμερικανών που πεθαίνουν σε αλληλεπιδράσεις με την αστυνομία μετά από κατηγορίες για μικροποινικά αδικήματα. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020.



Για ορισμένους υποστηρικτές της φυλετικής δικαιοσύνης, τέτοιες περιπτώσεις χρησιμεύουν ως μια συνεχής υπενθύμιση των συνεπειών του συστημικού ρατσισμού στην επιβολή του νόμου.



«Στο όνομα του «νόμου και της τάξης», ένα παιδί σκοτώθηκε και η οικογένεια διαλύθηκε για αντικείμενα που θα μπορούσαν να αναπληρωθούν, να διαγραφούν και να αντικατασταθούν», έγραψε ο Κινγκ στο Instagram. «Η θέση μας είναι σαφής: Μέχρι η ιερότητα της ανθρώπινης ζωής να είναι το σημείο εκκίνησης κάθε αστυνομικής συνάντησης, πρέπει να απαιτήσουμε αλλαγές στην εκπαίδευση και να εργαστούμε αδυσώπητα για τη μεταρρύθμιση των πολιτικών γύρω από την αστυνομική λογοδοσία».



Περίπου το 40% του πληθυσμού της πόλης, περίπου 8.300 κατοίκων, είναι μαύροι, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2020. Η αστυνομία δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη φυλετική σύνθεση του τμήματος, αλλά ο δήμαρχος και η πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι λευκοί. Η πόλη έχει εκλέξει μόνο τρεις μαύρους δημοτικούς συμβούλους από τότε που έγινε δήμος το 1860, σύμφωνα με την Tate Record, μια τοπική εφημερίδα.



Ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον Κόεν και τη γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε τέθηκε σε διοικητική άδεια, μια συνήθης πρακτική, ενώ το Γραφείο Ερευνών του Μισισιπή διερευνά τι συνέβη. Έχουν υποσχεθεί να δημοσιεύσουν βίντεο από τους πυροβολισμούς μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.