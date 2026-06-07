Μακελειό στο Οχάιο: 12 τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ - Δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στο φεστιβάλ Old West End στο Τολέδο του Οχάιο, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές. Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία του Τολέδο ανακοίνωσε ότι δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο μετά από αναφορές για πυροβολισμούς, όπου εντόπισαν πολλούς ανθρώπους με τραύματα από σφαίρες.

At least 12 people were shot on Saturday near a festival in Toledo, Ohio, authorities said. Two of the victims are in critical condition.



Authorities believe there may have been multiple shooters, but there are no suspects in custody as of Saturday night.



"It appears as though… pic.twitter.com/cpuRf3JG2M — CBS News (@CBSNews) June 7, 2026

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως τουλάχιστον δύο άτομα άνοιξαν πυρ, ενδεχομένως πυροβολώντας το ένα το άλλο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες ή τα κίνητρα του περιστατικού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συλλέγουν μαρτυρίες και οπτικό υλικό από την περιοχή.

Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ή των υπόπτων που εμπλέκονται στην επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι δράστες συνδέονται με το φεστιβάλ ή εάν το περιστατικό σχετίζεται άμεσα με τη διοργάνωση.

Πανικός και σκηνές χάους

Ο κυβερνήτης του Οχάιο εξέφρασε την ανησυχία του για το συμβάν, τονίζοντας ότι οι δημόσιες εκδηλώσεις πρέπει να αποτελούν ασφαλείς χώρους για τις οικογένειες και τους πολίτες.

Την ίδια ώρα, βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν στιγμές πανικού, με πλήθος ανθρώπων να απομακρύνεται τρέχοντας από την περιοχή, ενώ διασώστες προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες στο σημείο.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της αιματηρής επίθεσης.