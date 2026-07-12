Πυροβολισμοί κοντά σε φεστιβάλ δρόμου στο Τορόντο - Δύο νεκροί, τέσσερις τραυματίες

ύο άνδρες σκοτώθηκαν και τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ δρόμου στο Τορόντο το Σάββατο το βράδυ, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι αυτό που αρχικά προκάλεσε προειδοποίηση για ενεργό δράστη ήταν μια ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο ατόμων που στόχευαν το ένα το άλλο.



Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Τορόντο, Φρανκ Μπαρέντο, δήλωσε ότι οι ερευνητές κατάφεραν να βρουν δύο πυροβόλα όπλα μετά τους πυροβολισμούς που αναφέρθηκαν στις 8:12 μ.μ. κοντά στη λεωφόρο St. Clair West και στη λεωφόρο Arlington, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το φεστιβάλ Salsa on St. Clair.



Κανένας ύποπτος ή ύποπτοι δεν είχαν συλληφθεί μέχρι τη στιγμή της συνέντευξης Τύπου αργά το βράδυ, όπου ο Μπαρέντο επιβεβαίωσε ότι και τα δύο θύματα ήταν άνδρες.



Αρχικά, οι αστυνομικοί κάλεσαν το κοινό να αποφύγει την περιοχή, προτού αργότερα ανακοινώσουν ότι το σημείο είχε ασφαλιστεί. «Υπήρχε κάποια ανησυχία για έναν ενεργό δράστη. Αυτό αποδείχθηκε ότι δεν ίσχυε», είπε ο Μπαρέντο. Αλλά οι δύο ένοπλοι που εμπλέκονταν στους πυροβολισμούς «έθεσαν αδιακρίτως σε κίνδυνο τεράστιο αριθμό ανθρώπων».

Η Valerie Rodriguez είπε ότι καθόταν έξω από ένα κοντινό εστιατόριο όταν ξαφνικά οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν. «Μια ομάδα ανθρώπων... μας είπαν να ξαπλώσουμε στο πάτωμα», είπε σύμφωνα με το AP. «Φοβηθήκαμε επειδή δεν ξέραμε ακριβώς τι συνέβαινε».

Η πωλήτρια του φεστιβάλ Πάτσι Γκουτιέρεζ είπε ότι εξυπηρετούσε πελάτες όταν είδε «ένα τεράστιο κύμα» ανθρώπων να φεύγει. «Όλοι άρχισαν να γίνονται πανικόβλητοι και μετά σταματήσαμε να σερβίρουμε», είπε. «Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις».

TORONTO: People flee after gunshots ring out at the Toronto's Latino Salsa Festival on St. Clair Reports: 2 dead, at least 5 wounded, police say at least "5 people with bullet wounds" Shooter still at large. pic.twitter.com/ab6u8wh9w4 — Josh Ryan 🍁 (@joshryanjames) July 12, 2026

Μεγάλη αστυνομική παρουσία παρέμεινε γύρω από το φεστιβάλ, έναν ετήσιο εορτασμό της λατινοαμερικανικής κουλτούρας που προσελκύει χιλιάδες ανθρώπους στη γειτονιά St. Clair West του Τορόντο για ζωντανή μουσική, χορό, φαγητό και πολιτιστικές παραστάσεις. «Είμαι βαθιά αναστατωμένη και θυμωμένη για αυτή την απερίσκεπτη και ανεύθυνη πράξη βίας ακριβώς στη μέση ενός φεστιβάλ στο οποίο παρευρέθηκαν οικογένειες», δήλωσε η δήμαρχος του Τορόντο, Ολίβια Τσόου.



Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι σκέψεις του είναι με τα θύματα, τις οικογένειες και άλλους που επλήγησαν από τους πυροβολισμούς. «Είμαι συντετριμμένος από την παράλογη βία στο Φεστιβάλ Salsa on St. Clair, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους», δήλωσε ο Ford.

