Ποιοι δεν θα πάρουν το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ

Για όλους όσοι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% των νοικοκυριών με παιδιά, θα καταβληθεί έως σήμερα, 30 Ιουνίου, στους λογαριασμούς τους αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης ή η προσκόμιση δικαιολογητικών, το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ.



Επιπλέον, προβλέπεται και δεύτερη φάση πληρωμών, η οποία θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου και αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026. Για τις γεννήσεις του 2026 βασική προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί ΑΦΜ για το παιδί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Υπάρχουν, ωστόσο κι εκείνοι που δε θα το λάβουν κι αυτό διότι δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε και εξειδικεύει το πλαίσιο χορήγησης της ενίσχυσης ως εξής:

1. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και χορηγείται με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

2. Δικαιούχοι είναι οι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξαρτήτως προέλευσης και ανεξάρτητα αν είναι φορολογούμενο, απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, δεν υπερβαίνει:

τις 40.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου,

τις 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο. Ως μονογονεϊκή θεωρείται η οικογένεια που αποτελείται αποκλειστικά από έναν γονέα και τα εξαρτώμενα παιδιά του.

3. Η ενίσχυση υπολογίζεται χωρίς αίτηση, αξιοποιώντας τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024 (δηλώσεις 2025), όπως είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026. Η πρώτη πληρωμή ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

4. Για παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026 προβλέπεται νέα πληρωμή έως τις 31 Αυγούστου 2026:

Για παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025, η ενίσχυση θα καταβληθεί εφόσον έχουν δηλωθεί εμπρόθεσμα στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025 (δηλώσεις 2026), με βάση τα εισοδηματικά όρια του ίδιου έτους.

Για παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Ιουλίου 2026, απαιτείται να έχει εκδοθεί ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου 2026, ενώ λαμβάνονται υπόψη τα εισοδηματικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2025.

5. Η πληρωμή πραγματοποιείται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ από τον δικαιούχο.

6. Στις κοινές φορολογικές δηλώσεις συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται στον υπόχρεο της δήλωσης.

7. Όταν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις και έχουν κοινά παιδιά, το ποσό κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των δύο γονέων.

8. Στις χωριστές δηλώσεις με μη κοινά τέκνα, η ενίσχυση μοιράζεται εξίσου όταν και οι δύο γονείς δηλώνουν τα παιδιά ως εξαρτώμενα. Διαφορετικά, καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που τα δηλώνει.

9. Εάν ένας από τους δύο γονείς είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, δικαιούχος της ενίσχυσης είναι αποκλειστικά ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

10. Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων εγγάμων, εφόσον ένας από τους δύο δεν έχει υποβάλει ή δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωσή του εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, η ενίσχυση καταβάλλεται στον άλλο γονέα, με βάση τα στοιχεία της δικής του εκκαθαρισμένης δήλωσης.

11. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης και φορολογικής κατοικίας, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών 2024 και 2025.

12. Αν κατά τον χρόνο πληρωμής έχει αποβιώσει ένας από τους δύο γονείς, ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται στον επιζώντα γονέα.

13. Πριν από την καταβολή διενεργούνται ηλεκτρονικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι στα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων, όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και λοιπά μητρώα, ώστε να εντοπίζονται τυχόν ανακολουθίες.

14. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους.

15. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η ενίσχυση καταβλήθηκε αχρεωστήτως, λόγω ανακριβών στοιχείων στις φορολογικές δηλώσεις, τα ποσά που εισπράχθηκαν χωρίς να δικαιούνται θα αναζητούνται από το Δημόσιο, έντοκα από την ημερομηνία καταβολής τους.