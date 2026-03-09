Ποιος είναι ο ράπερ Balendra Shah που ετοιμάζεται να γίνει πρωθυπουργός στο Νεπάλ

Μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν γνωστός κυρίως στη σκηνή της hip hop του Νεπάλ. Σήμερα όμως ο Balendra «Balen» Shah βρίσκεται ένα βήμα πριν από την πρωθυπουργία, μετά τη σαρωτική επικράτηση του κόμματός του στις πρόσφατες εκλογές.

Ο 35χρονος ράπερ και πρώην δήμαρχος της Κατμαντού κατάφερε να νικήσει πολιτικούς «βαρώνους» της χώρας και να οδηγήσει το κόμμα του σε ιστορική εκλογική νίκη. Το «Rastriya Swatantra Party» φαίνεται να εξασφαλίζει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, σε μια ιστορική εξέλιξη για τη χώρα, καθώς για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες ένα κόμμα καταφέρνει να κυριαρχήσει σε ένα πολιτικό σύστημα που βασίζεται σε σύνθετο εκλογικό μοντέλο και συνήθως οδηγεί σε κυβερνήσεις συνεργασίας.

Αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, ο Shah θα γίνει ο νέος πρωθυπουργός του Νεπάλ, σηματοδοτώντας μια πολιτική ανατροπή χωρίς προηγούμενο για τη χώρα, πετυχαίνοντας μάλιστα μια εντυπωσιακή προσωπική νίκη, αφού επικράτησε στην εκλογική περιφέρεια Jhapa 5 απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό KP Sharma Oli, σε μια περιοχή που θεωρούνταν προπύργιο του αντιπάλου του.

Έχει αποφύγει τις συνεντεύξεις με τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και αρνήθηκε να μιλήσει απευθείας στον Τύπο την ημέρα των εκλογών, εμφανιζόμενος με τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά ηλίου του και εισβάλλοντας μέσα σε ένα πλήθος δημοσιογράφων.

Για πολλούς νέους ψηφοφόρους, ο άνθρωπος που κάποτε τραγουδούσε για τη διαφθορά και τις κοινωνικές ανισότητες είναι πλέον το πρόσωπο που μπορεί να αλλάξει το πολιτικό σύστημα.

Ο Balendra Shah με τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του (REUTERS/Navesh Chitrakar)

Από τη σκηνή του hip hop στην πολιτική

Ο Balendra Shah, γνωστός ευρύτερα ως Balen, δεν προέρχεται από την παραδοσιακή πολιτική ελίτ. Έχει σπουδάσει πολιτικός μηχανικός με ειδίκευση στη στατική μηχανική, ενώ παράλληλα δραστηριοποιήθηκε για χρόνια στη σκηνή του νεπαλέζικου hip hop (Nephop).

Τα τραγούδια του συχνά είχαν κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο, ασκώντας κριτική στη διαφθορά, τις κοινωνικές ανισότητες και την πολιτική κατάσταση της χώρας. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του, το «Balidan» («Θυσία»), έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο YouTube, συμβάλλοντας στην ευρεία αναγνωρισιμότητά του, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.

Ο ρόλος του στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Η δημοτικότητα του Balendra Shah αυξήθηκε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαδηλώσεων νεολαίας στο Νεπάλ το προηγούμενο διάστημα.

Οι κινητοποιήσεις πυροδοτήθηκαν αρχικά από μια απαγόρευση των social media, όμως γρήγορα μετατράπηκαν σε μαζική διαμαρτυρία ενάντια:

στη διαφθορά

στον νεποτισμό

στην ανεργία

στην οικονομική στασιμότητα

Οι συγκρούσεις ήταν ιδιαίτερα βίαιες και σε αυτές σκοτώθηκαν 77 άνθρωποι, πολλοί από αυτούς ήταν διαδηλωτές που πυροβολήθηκαν από αστυνομικούς.

Η πολιτική κρίση οδήγησε τελικά στην πτώση της κυβέρνησης του KP Sharma Oli.

Ο Shah είχε ταχθεί ανοιχτά στο πλευρό των διαδηλωτών και είχε χαρακτηρίσει τον πρώην πρωθυπουργό «προδότη της χώρας», μια δήλωση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Αυτό και άλλες δημόσιες δηλώσεις του έχουν οδηγήσει ορισμένους να υποστηρίζουν ότι δεν είναι κατάλληλος να κυβερνήσει τη χώρα.

Ως δήμαρχος, επικρίθηκε επίσης από ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη χρήση της αστυνομίας εναντίον πλανόδιων πωλητών και ακτήμονων, καθώς προσπαθούσε να διατηρήσει τους δρόμους καθαρούς στην πρωτεύουσα και να καταπολεμήσει τις παράνομες επιχειρήσεις.

Ένα «κύμα νέων» αλλάζει το πολιτικό σκηνικό

Οι φετινές εκλογές στο Νεπάλ σηματοδοτούν μια ισχυρή είσοδο νέων πολιτικών προσώπων. Συνολικά 12 υποψήφιοι ηλικίας έως 30 ετών εξελέγησαν στο κοινοβούλιο μέσω του πλειοψηφικού συστήματος.

Οι περισσότεροι προέρχονται από το κόμμα του Shah, το «Rastriya Swatantra Party», που φαίνεται να οδεύει προς σαρωτική νίκη.



Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν:

ο Prashanta Uprety (25 ετών), ο νεότερος βουλευτής της νέας Βουλής

οι Nisha Dangi (29) και Shovita Gautam (29), που επανεκλέχθηκαν με άμεση λαϊκή ψήφο

ο Sulabh Kharel (28), που νίκησε έναν από τους ισχυρότερους πολιτικούς της χώρας

η Ranju Neupane (30), η οποία έκανε προεκλογική εκστρατεία ενώ ήταν νέα μητέρα

Η παρουσία τόσων νέων πολιτικών θεωρείται ένδειξη ότι η νεπαλέζικη κοινωνία αναζητά μια ριζική αλλαγή στο πολιτικό σύστημα.

REUTERS/Sabrina Dangol

Γιατί αυτές οι εκλογές θεωρούνται ιστορικές

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αβεβαιότητας. Για περισσότερα από 30 χρόνια, το Νεπάλ κυβερνάται κυρίως από ασταθείς κυβερνήσεις συνασπισμού, με τρία μεγάλα κόμματα να εναλλάσσονται στην εξουσία.

Η εκλογική αναμέτρηση της 5ης Μαρτίου θεωρείται καθοριστική για το μέλλον της χώρας. Σχεδόν 19 εκατομμύρια πολίτες είχαν δικαίωμα ψήφου, ενώ περίπου 800.000 ψηφοφόροι ψήφισαν για πρώτη φορά.

Η συμμετοχή εκτιμάται ότι άγγιξε το 60%.

Ένα νέο κεφάλαιο για την πολιτική του Νεπάλ;

Η πιθανή εκλογή του Balendra Shah στην πρωθυπουργία θα αποτελέσει μία από τις πιο αναπάντεχες πολιτικές ανατροπές στην πρόσφατη ιστορία της Ασίας.

Από καλλιτέχνης της hip hop σκηνής και δήμαρχος της Κατμαντού, ο 35χρονος πολιτικός βρίσκεται τώρα στο κατώφλι της εξουσίας.

Για πολλούς νέους ψηφοφόρους, ο Shah συμβολίζει μια γενιά που θέλει να σπάσει τον κύκλο της παλιάς πολιτικής ελίτ και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για το Νεπάλ.