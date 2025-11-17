«Πολιτικό σεισμό» στην Ισπανία προκαλούν τα εξοπλιστικά από την Τουρκία

Πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία έχει προκαλέσει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ από την Τουρκία ύψους 3 δισεκ. ευρώ. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση Σάντσες βρίσκεται στο στόχαστρο της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης με την κατηγορία της υποψίας απευθείας ανάθεσης του προγράμματος προμήθειας εκπαιδευτικών αεροσκαφών από την Τουρκία με «γκρίζες ζώνες» στις λεπτομέρειες του προγράμματος.

Το Λαϊκό Κόμμα (Partido Popular), όπως αναφέρει η El Diario, ζήτησε την εμφάνιση της υπουργού Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας του Κογκρέσου για να εξηγήσει την πρόσφατη συμφωνία απόκτησης στρατιωτικών αεροσκαφών από την Τουρκία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας ABC, το υπουργείο Άμυνας έχει υπογράψει σύμβαση για την κατασκευή 45 τουρκικών εκπαιδευτικών μαχητικών αεροσκαφών Hürjet , που προορίζονται να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα, έναντι ποσού που υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσες και του Τούρκου ηγέτη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν .

Η ABC υποστήριξε ότι η σύμβαση ανατέθηκε χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, ένα σημείο που το Λαϊκό Κόμμα θέλει να διευκρινίσει στο κοινοβούλιο.Το PP υποψιάζεται σύνδεση με κατ’ ιδίαν συνάντηση Σάτσες - Ερντογάν και επισημαίνει ότι το αεροσκάφος βρίσκεται ακόμη σε ανάπτυξη και ότι η Τουρκία έχει παραδώσει μόνο δύο πρωτότυπα.

Υποψίες για αδιαφανή ανάθεση

Το Λαϊκό Κόμμα απαιτεί την εμφάνιση και του Υπουργού Βιομηχανίας, Τζόρντι Ερέου, για να εξηγήσει τις διαδικασίες ανάθεσης για τα τελευταία έργα στον βιομηχανικό τομέα και τα κριτήρια που έχουν εφαρμοστεί στις συμβάσεις.

Από την άλλη πλευρά, έχουν επίσης καταγράψει μια σειρά προφορικών και γραπτών ερωτήσεων που επικεντρώνονται στα κριτήρια που εφαρμόζονται για την ανάθεση συμβάσεων στις επιλεγμένες εταιρείες, για την εκτέλεση των προγραμμάτων του Βιομηχανικού και Τεχνολογικού Σχεδίου για την Ασφάλεια και την Άμυνα.

Πρακτικά η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ισπανία καταγγέλλει ότι υπάρχουν υποψίες ακόμα και για πληρωμές κάτω από το τραπέζι προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με την Τουρκία.

Το Λαϊκό Κόμμα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται να δαπανήσει για μια δεκαετία, σε ένα πρωτοφανές πλαίσιο έλλειψης προϋπολογισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής περιόδου. Το Λαϊκό Κόμμα επικρίνει το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί να δαπανήσει 34,168 δισεκατομμύρια ευρώ, για τα οποία έχει ήδη εξασφαλίσει δάνεια συνολικού ύψους 14,283 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Παρόλο που εννέα συμβάσεις από τις συνολικά 32 εκκρεμούν ακόμη την επισημοποίησή τους, το PP υποστηρίζει ότι «αυτές οι δημόσιες αναθέσεις εκτελούνται απευθείας και χωρίς ανταγωνιστικές προσφορές, γεγονός που καθιστά αδικαιολόγητη τη μέγιστη λογοδοσία από την κυβέρνηση και την ενδελεχή εποπτεία από το Κογκρέσο, κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής».

Η στενή συνεργασία Ισπανίας - Τουρκίας σε εξοπλισμούς και τράπεζες

Η Ισπανία έχει τεράστια έκθεση στην τουρκική οικονομία, κάτι που θέτει δέσμια την χώρα στα συμφέροντα της Τουρκίας. Οι ισπανικοί τραπεζικοί γίγαντες BBVA και Banco Santander, παρόλο το παγκόσμιο αποτύπωμά τους έχουν σημαντικό άνοιγμα στον τραπεζικό τομέα της Τουρκίας κάτι που σημαίνει ότι η Τουρκία και η πορεία της οικονομίας της είναι στενά συνυφασμένη με την υγεία των δυο σημαντικότερων ισπανικών τραπεζών.

Και στον εξοπλιστικό τομέα όμως η συνεργασίας Ισπανίας και Τουρκίας είναι κάτι περισσότερο από αγαστή, καθώς η Τουρκία αγόρασε από την ισπανική Navantia τα σχέδια του ελαφρού αεροπλανοφόρου Juan Carlos από τα οποία προέκυψε η ναυπήγηση του πλοίου αμφίβιας επίθεσης Anadolu. Η συνεργασία Ισπανίας και Τουρκίας είναι τόσο βαθιά που η Ισπανία διαχρονικά στηρίζει τις τουρκικές θέσεις και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.