Πολυκατοικίες: Όλες οι αλλαγές σε ανελκυστήρες, μετρητές ρεύματος και πυλωτές

Σε μια στοχευμένη αναθεώρηση του Κτιριοδομικού Κανονισμού προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας κρίσιμες τροποποιήσεις που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία και τη δομή των πολυκατοικιών.

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 6995/2025), επιχειρείται ο εξορθολογισμός παρωχημένων διατάξεων και η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των κατασκευών.

Υποχρεωτικοί ανελκυστήρες και προσβασιμότητα



Μία από τις βασικότερες αλλαγές αφορά την υποχρεωτική εγκατάσταση ανελκυστήρα. Συγκεκριμένα, καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση ασανσέρ σε κτίρια κατοικιών –ακόμη και αν δεν διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους– όταν το δάπεδο οποιουδήποτε ορόφου απέχει περισσότερο από 9 μέτρα από το έδαφος στο σημείο πρόσβασης. Η ρύθμιση αυτή θεωρείται κομβική για την αναβάθμιση παλαιότερων ακινήτων και τη διευκόλυνση της μετακίνησης των ενοίκων.

Παράλληλα, απελευθερώνονται οι περιορισμοί για τις κλίμακες (σκάλες). Καταργείται το όριο τετραγωνικών μέτρων για την αλλαγή της μορφής τους σε υφιστάμενα κτίρια, υπό την προϋπόθεση ότι το πλάτος τους επαρκεί για την ασφαλή διαφυγή του πληθυσμού σε περίπτωση ανάγκης.

Ειδικοί χώροι για μετρητές ρεύματος και υποσταθμούς



Στο πεδίο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η απόφαση επιβάλλει την πρόβλεψη ειδικού, αποκλειστικού χώρου σε κάθε κτίριο για την τοποθέτηση όλων των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας. Ο χώρος αυτός θα αφορά τόσο κατοικίες όσο και καταστήματα, ενώ τα χαρακτηριστικά του θα καθορίζονται βάσει των υποδείξεων του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταγενέστερη επέμβαση από κατασκευαστές ή χρήστες.

Επιπλέον, για κτίρια μεγάλου όγκου, καθίσταται απαραίτητη η γνωμάτευση του ΔΕΔΔΗΕ για την ανάγκη εγκατάστασης υποσταθμού δημόσιας χρήσης. Στον υπολογισμό του όγκου για την έκδοση οικοδομικής άδειας, διευκρινίζεται ότι δεν προσμετρώνται οι υπόγειοι χώροι (που δεν αποτελούν κύρια χρήση) ούτε οι ελεύθεροι χώροι επί υποστυλωμάτων, οι γνωστές πυλωτές.

Αλλαγές χρήσης και νέα ταξινόμηση κτιρίων



Η νέα ρύθμιση φέρνει διευκολύνσεις και στις αλλαγές χρήσης ειδικών κτιρίων, καθώς επανακαθορίζονται τα ελεύθερα ύψη των χώρων. Ταυτόχρονα, επικαιροποιείται η ταξινόμηση των χρήσεων για να συμπεριλάβει σύγχρονες ανάγκες, όπως:

Μικροβιολογικά εργαστήρια και φυσικοθεραπευτήρια.

Κέντρα δεδομένων (Data Centers).

Εγκαταστάσεις υποσταθμών.

Τέλος, η απόφαση περιλαμβάνει βελτιώσεις στη φύτευση κτιρίων εκπαίδευσης και γενικότερες συμπληρώσεις που αφορούν την αντοχή και τα δομικά στοιχεία των κατασκευών.