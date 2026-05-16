Μητρώο Ανελκυστήρων: Πότε λήγει η απογραφή, ποιος έχει την ευθύνη και τι ισχύει με τα πρόστιμα

Το Μητρώο Ανελκυστήρων συνιστά την τελευταία ευκαιρία των ιδιοκτητών να δηλώσουν τα ασανσέρ με μια απλή και εύκολη διαδικασία. Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια - είτε βρίσκονται σε πολυκατοικίες, είτε σε επαγγελματικά ή δημόσια κτίρια - και είναι υποχρεωτική.

Η απογραφή των ανελκυστήρων στο µητρώο γίνεται µε ευθύνη των ιδιοκτητών, ή των διαχειριστών, ή νόµιµων εκπροσώπων τους. Επίσης, η απογραφή δύναται να πραγµατοποιείται και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα. Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα µπορούν να απογράψουν έναν ανελκυστήρα (π.χ. συνιδιοκτήτες), κρίνεται σκόπιµο να υπάρξει συνεννόηση ώστε η απογραφή του εν λόγω ανελκυστήρα να γίνει µόνο µία φορά, από ένα µόνο πρόσωπο.

Ποιος έχει την ευθύνη;

Εδώ φαίνεται να υπάρχει συχνά σύγχυση. Σύμφωνα με την επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, δικαίωμα - και ουσιαστικά υποχρέωση - υποβολής έχουν:

οι ιδιοκτήτες,

οι διαχειριστές πολυκατοικιών,

οι νόμιμοι εκπρόσωποι κτιρίων,

καθώς και οι υπεύθυνοι συντηρητές ή εγκαταστάτες.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι στις πολυκατοικίες την ευθύνη συνήθως αναλαμβάνει ο διαχειριστής, ή η εταιρεία διαχείρισης. Όμως η νομική ευθύνη δεν «φεύγει» πλήρως από τους συνιδιοκτήτες, αφού ο ανελκυστήρας θεωρείται κοινόχρηστο στοιχείο της οικοδομής.

Σε μονοκατοικία ή επαγγελματικό χώρο, υπεύθυνος θεωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης.

Ο τεχνικός ή η εταιρεία συντήρησης μπορεί να βοηθήσει στην καταχώριση αλλά δεν αντικαθιστά πάντα τη νομική ευθύνη του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή.

Τι στοιχεία ζητά η απογραφή

Η πλατφόρμα ζητά μεταξύ άλλων:

αριθμό ανελκυστήρα,

διεύθυνση εγκατάστασης,

στοιχεία ιδιοκτήτη/διαχειριστή,

στοιχεία συντηρητή,

πιστοποιητικά ελέγχου,

έτος εγκατάστασης,

κατάσταση λειτουργίας.

Επειδή συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να μην είναι γνωστό το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα, μπορείτε εναλλακτικά να δηλώσετε το έτος έκδοσης της άδειας οικοδοµής του κτιρίου παραθέτοντας σχετική παρατήρηση στο πεδίο παρατηρήσεων. Αν δεν είναι γνωστό ούτε το έτος έκδοσης της άδειας οικοδοµής τότε µπορείτε να συµπληρώσετε το έτος κατ’ εκτίµηση,

αναγράφοντας σχετική παρατήρηση στο πεδίο των παρατηρήσεων.

Η κυβέρνηση δημιούργησε ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής, με στόχο την απογραφή όλων των ανελκυστήρων, τον έλεγχο πιστοποιήσεων ασφαλείας και τη δημιουργία ενιαίου μητρώου.

Σύμφωνα με την τελευταία παράταση, η προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ποια πρόστιμα προβλέπονται

Η νομοθεσία προβλέπει διοικητικές κυρώσεις σε περιπτώσεις:

μη απογραφής,

ψευδών στοιχείων,

λειτουργίας ανελκυστήρα χωρίς πιστοποίηση ασφαλείας,

ή παράλειψης περιοδικού ελέγχου.

Δημοσιευμένες επεξηγήσεις της αγοράς ανελκυστήρων αναφέρουν ότι τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και 5.000 ευρώ, ανάλογα με την παράβαση και την επικινδυνότητα. Επιπλέον, σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει ακόμη και «σφράγιση» του ασανσέρ.