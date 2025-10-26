Πώς αμείβονται οι αστυνομικοί στην Ευρώπη - Η θέση της Ελλάδας

Οι αστυνομικοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της δημόσιας τάξης και στην προστασία των πολιτών. Για να στηρίξουν αυτές τις κρίσιμες υπηρεσίες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δαπανούν κάθε χρόνο σημαντικούς πόρους.

Το 2022, οι δημόσιες δαπάνες για την τάξη και την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν στο 1,7% του ΑΕΠ. Όμως, πόσο καλά αμείβονται οι αστυνομικοί για το έργο τους; Πώς συγκρίνονται οι μισθοί τους στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες;

Βασιζόμενο σε εκτιμήσεις του Salary Calculator της Eurostat, της επίσημης στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ, το Euronews Next παρουσιάζει μια αναλυτική εικόνα των μισθών των αστυνομικών σε ολόκληρη την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ισπανία πληρώνει το λιγότερο από τις Big 4 της Ευρώπης

Το 2023, οι μηνιαίοι μικτοί μισθοί των αστυνομικών κυμάνθηκαν από 699 ευρώ στη Βουλγαρία έως 5.761 ευρώ στη Δανία. Τα στοιχεία αφορούν άνδρα αστυνομικό 35 ετών, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας, ανώτερη εκπαίδευση και 36 ώρες εργασίας την εβδομάδα.

Εκτός από τη Δανία, οι μισθοί των αστυνομικών ξεπέρασαν τα 4.000 ευρώ σε τρεις ακόμη χώρες. Η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο ακολούθησαν με περίπου 4.200 ευρώ, ενώ οι αστυνομικοί στις Κάτω Χώρες έλαβαν 3.881 ευρώ και στην Ιρλανδία 3.576 ευρώ.

Στη Γαλλία, οι αποδοχές έφταναν τα 3.395 ευρώ, ενώ στην Ιταλία περιορίζονταν στα 2.537 ευρώ. Μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, οι αστυνομικοί στην Ισπανία είχαν τους χαμηλότερους μισθούς, με 2.271 ευρώ μηνιαίως.

Σε πέντε χώρες της ΕΕ, οι αστυνομικοί αμείβονταν με λιγότερα από 1.250 ευρώ. Συγκεκριμένα, στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Κροατία οι μισθοί κυμαίνονταν λίγο πάνω από 1.050 ευρώ, ενώ στη Βουλγαρία ήταν οι χαμηλότεροι, μόλις 699 ευρώ.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη 17η θέση της ίδιας κατάταξης με μέσο μικτό μισθό στα 1.423 ευρώ μηνιαίως.

Αναλυτικά:

πηγή: Euronews

Λουξεμβούργο, η μόνη χώρα που οι γυναίκες πληρώνονται περισσότερο

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει σημαντικό ζήτημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, και τα σώματα ασφαλείας δεν αποτελούν εξαίρεση.

Αν και σε ορισμένες χώρες τα διαθέσιμα στοιχεία θεωρούνται περιορισμένης αξιοπιστίας, το Λουξεμβούργο ξεχωρίζει ως η μόνη χώρα όπου οι γυναίκες αστυνομικοί κερδίζουν περισσότερα από τους άνδρες συναδέλφους τους.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, οι άνδρες αστυνομικοί εξακολουθούν να λαμβάνουν πάνω από 10% υψηλότερους μισθούς από τις γυναίκες. Το 2022, μία στις πέντε θέσεις στα σώματα ασφαλείας της ΕΕ καταλαμβανόταν από γυναίκες.