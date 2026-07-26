Πώς αποτράπηκε η επίθεση με χειροβομβίδα - Βρέθηκε περίστροφο και κινητά με δεκάδες κάρτες SIM

Τα στοιχεία για την υπόθεση της αποτραπείσας επίθεσης με χειροβομβίδα φέρνει στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία. Όπως αποκαλύπτει η ΕΛΑΣ, στο σπίτι όπου είχε πάει ο 27χρονος βρέθηκε περίστροφο με φυσίγγια, γεγονός που ενισχύει την εικόνα που έχουν σχηματίσει οι έμπειροι αξιωματικοί περί οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας. Επίσης, κατασχέθηκαν πολλές κάρτες SIM και δύο κινητά, γεγονός που θα ανοίξει τη βεντάλια της αστυνομικής έρευνας.



Υπενθυμίζεται πως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI), στο πλαίσιο της εξιχνίασης της υπόθεσης με τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα στην Αττική (για την οποία ανάμεσα στους πιθανούς στόχους φέρεται να βρίσκονταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος), συνέλαβε συνολικά δύο δύο άτομα: πρόκειται για 30χρονο αλλοδαπό (Αιγύπτιο), καθώς και 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της Βόρειας Ελλάδας (φυλακές Διαβατών), ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνεται και 27χρονος ημεδαπός.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 30χρονος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 24-07-2026 σε περιοχή της Αττικής, κατά τη συνάντησή του με τον 27χρονο, από τον οποίο, όπως προέκυψε, παρέλαβε αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι. Σε έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του 30χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε, χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, περικλεισμένη με δεματικό καλωδίων. Στη συνέχεια, ο 30χρονος οδηγήθηκε στην έδρα του ελληνικού FBI και συνελήφθη.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Όπως προέκυψε, ο 31χρονος είχε οργανωτικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης, καθώς φέρεται να έδωσε οδηγίες στον 30χρονο να συναντηθεί με τον 27χρονο και να παραλάβει τη χειροβομβίδα, καθώς και να την τοποθετήσει ή να τη ρίξει σε σημείο σε περιοχή της Αττικής. Σε επακόλουθη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο κελί όπου κρατείται ο 31χρονος, βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται ως μέσο επικοινωνίας για την παροχή οδηγιών σχετικά με την προετοιμασία της επίθεσης.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Σε χρηματοκιβώτιο το περίστροφο

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία σε περιοχή της Αττικής, στην οποία είχε εισέλθει νωρίτερα ο 27χρονος, όπου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ), βρέθηκε και κατασχέθηκε περίστροφο, στο βυκίο του οποίου υπήρχαν τοποθετημένα πέντε φυσίγγια. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο κατασχέθηκε από ασφαλισμένο χρηματοκιβώτιο (!) το οποίο ήταν μέσα σε υπνοδωμάτιο η πόρτα του οποίου ήταν κλειδωμένη.



Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

χειροβομβίδα αμυντικού τύπου,

περίστροφο και 6 φυσίγγια,

4.410 ευρώ,

2 κινητά τηλέφωνα και πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων διαφόρων εταιρειών,

καπέλο τύπου τζόκεϊ και

σακίδιο πλάτης που περιείχε φύλλο χάρτου με αυτοκόλλητα αθλητικής ομάδας και χάρτινο ποτήρι ροφήματος.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Ο 30χρονος συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ ο 31χρονος έγκλειστος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή μετά την έκδοση σχετικής παραγγελίας.