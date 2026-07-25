Συναγερμός στις Αρχές: Συνελήφθη άνδρας με χειροβομβίδα - Μεταξύ των στόχων του ο Ισίδωρος Ντογιάκος

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά τη σύλληψη άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα, με την Αστυνομία να ερευνά το ενδεχόμενο να προετοίμαζε επίθεση κατ’ εντολή προσώπου που βρίσκεται μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύλληψη του ζητήθηκε η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε περίπου 15 πιθανούς στόχους, μεταξύ των οποίων φέρεται να ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία είχε ενημερώσει τον Ισίδωρο Ντογιάκο ότι επίκειται χτύπημα στο σπίτι του και είχε ζητήσει την απομάκρυνση του ίδιου και των οικείων του από τον χώρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές υπήρχε έντονη παρουσία ανδρών των ΟΠΚΕ στη γειτονιά του εισαγγελικού λειτουργού.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστή και ως «ελληνικό FBI», ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα και ο πιθανός στόχος της ενέργειας.