Πως έμεινε μυστικό το σχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις-Ραντεβού Μητσοτάκη με τους εταίρους

Τον απόλυτο αιφνιδιασμό πέτυχε η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως με την ιστορική, όπως χαρακτηρίστηκε, συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τη διευκόλυνση της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Η συγκεκριμένη…αποστολή έχει στοιχεία πολιτικού θρίλερ, καθώς εκτυλισσόταν τους τελευταίους 7 μήνες υπό άκρα μυστικότητα, αλλά και πολιτική πίεση, καθώς η κυβέρνηση όφειλε εντός του Δεκεμβρίου να…λογοδοτήσει στις Βρυξέλλες τι πρόκειται να πράξει με την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr, τη δύσκολη διαπραγμάτευση, που ξεκίνησε τον προηγούμενο Μάιο, γνώριζε πέραν των συμμετεχόντων σε αυτήν μόνον ο πρωθυπουργός και αρχικώς οι προσδοκίες ήταν μάλλον χαμηλές εξ αιτίας της αντικειμενικής δυσκολίας του εγχειρήματος. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες η Υπουργός Εργασίας είχε εξ αρχής επισημάνει στους συνομιλητές της ότι έπρεπε να τηρηθεί αυστηρή εχεμύθεια υπογραμμίζοντας τους με νόημα ότι «έχουμε μία ευκαιρία να γράψουμε ιστορία».

Σε αυτό το πλαίσιο τα πολλά ραντεβού, που μεσολάβησαν από το Μάιο έως σήμερα, γίνονταν αποκλειστικά και μόνον στο γραφείο της κ. Κεραμέως, ενώ ακόμη και οι χθεσινές ανακοινώσεις δεν έγιναν στην προορισμένη για τέτοιες εκδηλώσεις αίθουσα του Υπουργείου, αλλά στο γραφείο της Υπουργού. Εξάλλου και όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη το κρίσιμο ραντεβού στο οποίο και «κλείδωσε» η συμφωνία ήταν αυτό της προηγούμενης Πέμπτης. Έκτοτε, όπως το αφηγείται συμμετέχων στην κρίσιμη διαπραγμάτευση οι εξελίξεις έτρεξαν πολύ γρήγορα και φθάσαμε στις χθεσινές ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, για τον σχετικό Οδικό Χάρτη θα εκδοθεί Υπουργική απόφαση, ενώ το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που αναμένεται να ψηφισθεί τον Ιανουάριο, πρόκειται να συζητηθεί στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως εξάλλου πληροφορείται η στήλη, την ερχόμενη Τρίτη ο πρωθυπουργός υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ την ίδια ημέρα η Νίκη Κεραμέως θα γίνει δεκτή στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Κωνσταντίνο Τασούλα.