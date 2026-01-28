Πώς ένα ελαττωματικό λούτρινο αλογάκι έγινε σύμβολο της εργασιακής κόπωσης

Το αρχικό πλάνο ήταν να κατασκευαστεί ένα λούτρινο αλογάκι, με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του. Ένα κατασκευαστικό λάθος ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα ένα... ελαττωματικό αλογάκι, με θλιμμένη όψη, το οποίο ωστόσο πολύ γρήγορα έγινε viral, αλλά και σύμβολο της εργασιακής κόπωσης.

Το 2026 είναι η χρονιά του αλόγου, του ζωδίου που στο κινεζικό ωροσκόπιο συμβολίζει την υψηλή ενέργεια και τη σκληρή δουλειά. Ωστόσο, η τεράστια απήχηση που έχει αυτό το ελαττωματικό λούτρινο αλογάκι, υποδηλώνει ότι πολλοί Κινέζοι δεν συμμερίζονται τον ενθουσιασμό γι’ αυτή τη χρονιά.



Το λούτρινο αλογάκι κατασκευάστηκε από την εταιρεία Happy Sister στην πόλη Yiwu, στα δυτικά της Κίνας. Ο σχεδιασμός προέβλεπε ότι θα έχει ένα πλατύ χαμόγελο, αλλά ένα εργοστασιακό λάθος οδήγησε στην κατασκευή ενός αλόγου με θλιμμένη έκφραση. Κι επειδή το χαμόγελο ήταν τοποθετημένο ανάποδα, τα ρουθούνια του αλόγου θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως δάκρυα.



Παρά το κατασκευαστικό λάθος ωστόσο, το παιχνίδι σημείωσε απροσδόκητη επιτυχία στους αγοραστές, αφού έγινε viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτύπωσε ένα πνεύμα εταιρικής κόπωσης και επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων.



Αξιοποίησε επίσης μια ευρύτερη τάση για τα λεγόμενα «άσχημα-χαριτωμένα» παιχνίδια, τα οποία έχουν γίνει δημοφιλή τα τελευταία χρόνια από χαρακτήρες όπως τα Labubu του Pop Mart, όπως σημειώνει ο Guardian.



«Οι άνθρωποι αστειεύονταν ότι το άλογο που κλαίει δείχνει πώς είσαι όταν βρίσκεσαι στη δουλειά, ενώ το χαμογελαστό πώς είσαι όταν φεύγεις από τη δουλειά», δήλωσε στο Reuters ο Zhang Huoqing, ιδιοκτήτης της Happy Sister.

Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, ανέφερε ότι λάμβανε καθημερινές παραγγελίες άνω των 15.000 τεμαχίων, γεγονός που ώθησε το εργοστάσιο να ανοίξει επιπλέον 10 γραμμές παραγωγής.



Το σύστημα 996



Πολλοί Κινέζοι υπάλληλοι γραφείου έχουν υπομείνει το διαβόητο σύστημα 996, το οποίο απαιτεί από τους υπαλλήλους να εργάζονται από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ., έξι ημέρες την εβδομάδα. Η πρακτική αυτή εξυμνείται από επιχειρηματίες της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Jack Ma, ιδρυτή της Alibaba, αλλά έχει επικριθεί ολοένα και περισσότερο από το 2021, όταν ένας υπάλληλος μιας εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου πέθανε ξαφνικά μετά την ολοκλήρωση μιας νυχτερινής βάρδιας.

Η πρακτική 966 τέθηκε εκτός νόμου εκείνη τη χρονιά, αλλά οι πολλές υπερωρίες εξακολουθούν να είναι συνηθισμένες.



«Αυτό το μικρό άλογο φαίνεται τόσο λυπημένο και αξιολύπητο, ακριβώς όπως νιώθω στη δουλειά», έγραψε ένας διαδικτυακός αγοραστής του παιχνιδιού, ονόματι Tuan Tuan Mami, σύμφωνα με το SCMP.



«Τα καταναλωτικά προϊόντα και τα διαδικτυακά memes μπορούν να λειτουργήσουν ως διέξοδοι για τη συζήτηση της εργασιακής πίεσης, ειδικά σε πλατφόρμες όπως η Xiaohongshu, όπου η καταναλωτική κουλτούρα και η συναισθηματική έκφραση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες», δήλωσε στο Business Insider ο Jacob Cooke, Διευθύνων Σύμβουλος της WPIC Marketing + Technologies, μιας εταιρείας συμβούλων ηλεκτρονικού εμπορίου.



Στο μεταξύ, έχουν γίνει χονδρικές παραγγελίες για το «άλογο που κλαίει» από τη Νότια Αφρική, την ανατολική Ασία και τη Μέση Ανατολή. Η εικόνα του αναμένεται να εμφανιστεί σε μια νέα γκάμα εμπορευμάτων τον επόμενο χρόνο.



Ο Zhang Huoqing δεν ανακάλυψε ποτέ ποιος έραψε το χαμόγελο του αλόγου ανάποδα. «Εφόσον δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς ποιος έκανε λάθος, θα δώσουμε σε όλους ένα μπόνους», είπε.