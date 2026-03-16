Πώς η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει τον πρώτο της αστροναύτη - Ποιος είναι ο Αδριανός Γολέμης

Η Ελλάδα μας φαίνεται πως θα κάνει ένα σημαντικό βήμα στον κόσμο της ανθρώπινης εξερεύνησης του διαστήματος, καθώς ο επιστήμονας Αδριανός Γολέμης επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA).

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή αφού με αυτόν τον τρόπο σηματοδοτείται η αυξανόμενη διαστημική φιλοδοξία της χώρας μας.

Ξεχώρισε ανάμεσα σε 22.000 υποψηφίους

Ο Δρ. Αδριανός Γολέμης ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία της Γερμανίας και κατάφερε να ξεχωρίσει σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές διαδικασίες στην Ευρώπη.

Αυτό που κάνει περισσότερη εντύπωση είναι ότι περισσότεροι από 22.000 υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση για να ενταχθούν στο σώμα αστροναυτών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, καθιστώντας την επιλογή του κ. Γολέμη σημαντική αφού ενισχύεται η πιθανότητα να δούμε σύντομα έναν Έλληνα αστροναύτη σε μια μελλοντική διαστημική αποστολή.

Ποιος είναι ο Αδριανός Γολέμης

Ο Αδριανός Γκολέμης μεγάλωσε στη Λάρισα και σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Διαστημικές Σπουδές από το Διεθνές Διαστημικό Πανεπιστήμιο (ISU) στη Γαλλία.

Επιλέχθηκε ως ερευνητής γιατρός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) στον Σταθμό Concordia στην Ανταρκτική, όπου για 1 χρόνο βοήθησε στη μελέτη των επιπτώσεων της απομόνωσης και του περιορισμού στο ανθρώπινο σώμα και την ψυχολογία. Στη συνέχεια εργάστηκε σε κλινικές μελέτες για το MEDES, το Γαλλικό Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας.

Από το 2018, αποσπάται από το MEDES στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών (EAC) όπου εργάζεται ως Χειρουργός Πτήσης, παρακολουθώντας την υγεία των Ευρωπαίων αστροναυτών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις διαστημικές πτήσεις.

Από το 2022, ο Αδριανός είναι ο πρώτος Έλληνας που πέρασε και τα 6 στάδια επιλογής Ευρωπαίου αστροναύτη (κορυφαίο 0,1% μεταξύ 22.500 υποψηφίων).

Έχει συμμετάσχει σε παραβολικές πτήσεις και προσομοιωμένες αποστολές του Αυστριακού Διαστημικού Φόρουμ. Είναι κάτοχος άδειας ερασιτέχνη πιλότου, δύτη και ιστιοπλοΐας, και λατρεύει την πεζοπορία και την αστροφωτογραφία. Ασχολείται έντονα με την επικοινωνία της επιστήμης, έχοντας παρουσιάσει σε 14 επιστημονικά συνέδρια και δώσει 150 δημόσιες ομιλίες, μαθήματα ή συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ 2014 και 2019 υπηρέτησε επίσης ως εθελοντής στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο Διαστημικής Γενιάς των Ηνωμένων Εθνών.

Είναι μέλος του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης (Ο.Φ.Α.) και εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Space Generation Advisory Council (SGAC), έναν οργανισμό που σε συνεργασία με τον Ο.Η.Ε. προωθεί τις σχετικές με το Διάστημα δραστηριότητες σε κάθε χώρα. Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και λίγα Ιταλικά, ενώ αγαπημένες του ασχολίες είναι η Αστρονομία, η φωτογραφία και το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων.

Η Ελλάδα επεκτείνει τον ρόλο της στον διαστημικό τομέα

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου, χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως μια εμπνευσμένη στιγμή για τη χώρα μας και ιδιαίτερα για τους νέους επιστήμονες που ενδιαφέρονται για την τεχνολογία και την έρευνα του διαστήματος.

Μιλώντας στο Euronews Next, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι πριν από μερικά χρόνια, ο ρόλος της Ελλάδας στην εξερεύνηση του διαστήματος φαινόταν μακρινός. Ωστόσο, οι πρόσφατες επενδύσεις σε μικροδορυφόρους και νανοδορυφόρους αλλάζουν γρήγορα αυτήν την πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο στόλος των μικρών δορυφόρων της Ελλάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό μέσα στους επόμενους μήνες, ενισχύοντας την παρουσία της χώρας στον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα.

Η τεχνολογία δορυφόρων υποστηρίζει την καθημερινή ζωή

Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι η αυξανόμενη επένδυση της Ελλάδας στο διάστημα δεν αφορά μόνο την εξερεύνηση, αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή.

Όπως υποστήριξε, από τις έρευνες μπορεί να ενισχυθούν οι τομείς της γεωργίας αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος, η παρακολούθηση των καλλιεργειών, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η σωστή κατανομή των γεωργικών επιδοτήσεων.

Στρατηγική σημασία για την ασφάλεια και την καινοτομία

Οι τεχνολογίες που βασίζονται στο διάστημα θεωρούνται ολοένα και πιο κρίσιμες για τις τηλεπικοινωνίες, την κυβερνοασφάλεια και την άμυνα, τομείς που παίζουν ζωτικό ρόλο στην λειτουργία των σύγχρονων κρατών.

Ο υπουργός τόνισε ότι η εθνική στρατηγική της Ελλάδας αποσκοπεί στην οικοδόμηση ενός ισχυρού οικοσυστήματος εφαρμογών διαστήματος, το οποίο μπορεί να ενισχύσει την καινοτομία, να υποστηρίξει την οικονομία και να παρέχει ισχυρά εργαλεία για τη λήψη κυβερνητικών αποφάσεων.

Η επιλογή του Δρ. Γολέμη για το πρόγραμμα της ESA θεωρείται επομένως όχι μόνο προσωπικό επίτευγμα, αλλά και ένα συμβολικό βήμα για το μέλλον της Ελλάδας στην εξερεύνηση του διαστήματος.