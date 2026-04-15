Πώς κάποιοι άνθρωποι ξεπερνούν τα εκατό χρόνια: Η επιστήμη αποκαλύπτει τι «κρατά νέο» το σώμα τους

Οι άνθρωποι που φτάνουν τα 100 χρόνια παραμένουν μια σπάνια κατηγορία: στην Ελβετία αποτελούν μόλις το 0,02% του πληθυσμού. Παρ’ όλα αυτά, αποτελούν ένα ζωντανό «εργαστήριο» για τους επιστήμονες που προσπαθούν να καταλάβουν τι σημαίνει πραγματικά υγιής γήρανση. Μια νέα μελέτη από πανεπιστήμια της Γενεύης και της Λωζάνης δείχνει ότι το σώμα τους δεν αποφεύγει τη φθορά — αλλά φαίνεται να την καθυστερεί σε κρίσιμα σημεία.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα αίματος από τρεις ηλικιακές ομάδες: άτομα 30 έως 60 ετών, άτομα άνω των 80 και αιωνόβιους. Στόχος τους ήταν να χαρτογραφήσουν τις πρωτεΐνες στο αίμα, δηλαδή μόρια που παίζουν καθοριστικό ρόλο σχεδόν σε κάθε βιολογική λειτουργία, από τη φλεγμονή μέχρι τον μεταβολισμό. Τα αποτελέσματα ανέτρεψαν την απλοϊκή ιδέα ότι η γήρανση είναι μια σταθερή, γραμμική διαδικασία.

Συνολικά μετρήθηκαν 724 πρωτεΐνες, εκ των οποίων 37 ξεχώρισαν. Σε αυτούς τους δείκτες, οι αιωνόβιοι δεν έμοιαζαν με τους ογδοντάρηδες, αλλά με τους πολύ νεότερους συμμετέχοντες. Με άλλα λόγια, ένα μικρό αλλά κρίσιμο ποσοστό του οργανισμού τους διατηρεί «νεανική» λειτουργία, ακόμη και μετά τα 100.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γερνούν. Σημαίνει όμως ότι ορισμένοι βασικοί μηχανισμοί επιβραδύνονται σημαντικά. Και αυτή η λεπτομέρεια είναι ίσως πιο σημαντική από οποιαδήποτε «μαγική» εξήγηση της μακροζωίας.

Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά το οξειδωτικό στρες, μια διαδικασία που σχετίζεται με τις λεγόμενες ελεύθερες ρίζες και θεωρείται βασικός παράγοντας γήρανσης. Οι αιωνόβιοι εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα πρωτεϊνών που σχετίζονται με την αντιοξειδωτική άμυνα. Αυτό ακούγεται παράδοξο, αλλά η εξήγηση είναι απλή: το σώμα τους φαίνεται να παράγει λιγότερες βλαβερές ουσίες, άρα χρειάζεται λιγότερη «άμυνα».

Με άλλα λόγια, δεν είναι ότι προστατεύονται καλύτερα — είναι ότι φθείρονται λιγότερο εξαρχής.

Παράλληλα, οι επιστήμονες εντόπισαν διαφορές σε πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη δομή των ιστών, γνωστή ως εξωκυτταρική μήτρα. Αυτή λειτουργεί σαν «τσιμέντο» που κρατά τα κύτταρα στη θέση τους. Στους αιωνόβιους, οι σχετικοί δείκτες θυμίζουν νεότερα άτομα, κάτι που μπορεί να εξηγεί γιατί διατηρούν καλύτερη σωματική λειτουργία.

Το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται και στον μεταβολισμό. Πρωτεΐνες που σχετίζονται με το λίπος και το σάκχαρο αυξάνονται συνήθως με την ηλικία, αλλά στους αιωνόβιους αυτή η αύξηση είναι πολύ πιο ήπια. Επίσης, επίπεδα φλεγμονής —ένας από τους βασικούς «επιταχυντές» της γήρανσης— παραμένουν χαμηλότερα.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο αφορά την πρωτεΐνη DPP-4, η οποία επηρεάζει την ινσουλίνη. Στους αιωνόβιους φαίνεται να λειτουργεί με τρόπο που διατηρεί σταθερά επίπεδα σακχάρου χωρίς υπερβολική παραγωγή ινσουλίνης. Αυτό θα μπορούσε να τους προστατεύει από μεταβολικά νοσήματα όπως ο διαβήτης.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει δεν είναι αυτή ενός «υπερδραστήριου» οργανισμού, αλλά ενός σώματος που λειτουργεί πιο ισορροπημένα. Η μακροζωία φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με τη σταθερότητα παρά με την ένταση των βιολογικών διεργασιών.

Δεν είναι μόνο τα γονίδια

Το πιο πρακτικό συμπέρασμα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τους αιωνόβιους. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η γενετική εξηγεί μόλις περίπου το 25% της μακροζωίας. Το υπόλοιπο εξαρτάται από τον τρόπο ζωής: διατροφή, φυσική δραστηριότητα και κοινωνικές σχέσεις.

Απλές συνήθειες, όπως η κατανάλωση φρούτων, η τακτική άσκηση και η διατήρηση υγιούς βάρους, φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα τους ίδιους μηχανισμούς που κάνουν τους αιωνόβιους να ξεχωρίζουν. Δεν εγγυώνται ότι θα φτάσει κανείς τα 100 — αλλά αυξάνουν τις πιθανότητες να φτάσει εκεί σε καλύτερη κατάσταση.

Η μελέτη δεν δίνει μια οριστική απάντηση στο «μυστικό» της μακροζωίας. Δείχνει όμως κάτι πιο χρήσιμο: ότι η γήρανση δεν είναι αναγκαστικά μια ανεξέλεγκτη διαδικασία. Σε έναν βαθμό, μπορεί να επιβραδυνθεί — και αυτό αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε το ίδιο το πέρασμα του χρόνου.