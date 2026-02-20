Πώς να ενισχύσεις τη διατροφή του παιδιού σου – Τι προτείνει ειδικός για το καθημερινό μενού

Η ποιότητα των καθημερινών γευμάτων παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωματική ανάπτυξη, τη συγκέντρωση στο σχολείο και τη διαμόρφωση υγιεινών συνηθειών που ακολουθούν το παιδί μέχρι την ενήλικη ζωή. Παράλληλα, η εύκολη πρόσβαση σε επεξεργασμένα τρόφιμα και πρόχειρα σνακ δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια για ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής



Ο Θεοφάνης Γεωργόπουλος, λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δίνει σαφείς κατευθύνσεις για το πώς μπορούν οι γονείς να βελτιώσουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών τους. Εξηγεί τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το καθημερινό πρωινό και ποια τρόφιμα είναι καλό να εντάσσονται σταθερά στο οικογενειακό τραπέζι.

Διάβασε τις αναλυτικές προτάσεις και οργάνωσε από σήμερα ένα πιο σωστό και ισορροπημένο καθημερινό μενού για το παιδί σου.